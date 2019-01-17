10 müteahhit bir araya geldi yeni bir şirket kurdu

Kocaeli Müteahhitler Birliği tarafından kısa bir süre önce açıklanan projeyle, Kocaeli'de müteahhitlik yapan 10 firma bir araya gelerek ortak bir şirket kurma kararı almıştı. Kentin 10 inşaat firması Kocaeli Müteahhitleri Anonim Şirketi altında bir araya gelmişti. 18 Ocak Cuma günü saat 14.30’da İzmit Çarşı Yapı Sitesi'nde açılışı yapılacak olan yeni şirketin ortakları açıklandı.
Kocaeli Müteahhitleri Anonim Şirketi altında şu firmalar ve isimler yer alıyor:
Tahsin Karaosmanoğlu – Maykon İnşaat – Şirket Ortağı
Ceyhan Çağlayan – Çağlayanlar Mimarlık – Şirket Ortağı
Ulaş Erenkaya – Erenkaya İnşaat – Şirket Ortağı
Faruk Mamik – Mamikler İnşaat – Şirket Ortağı
Oğuzhan Keleş – Keleş İnşaat -Şirket Ortağı
Cem Karaduman – Kain İnşaat -Şirket Ortağı
Abdullah Üstübi – Üstgrup İnşaat -Şirket Ortağı
Abdülsamet Ünal – Ünaltın İnşaat -Şirket Ortağı
Selim Aşar – Kentsel Yapı İnşaat -Şirket Ortağı
Abdurrahman Çuhadar – ASN Mimarlık - Şirket Ortağı
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Yorumlar
(1 )
Cem Andaç - Hayırlı olsun bakalım dikkatlice izleyeceğiz hangi ihalelere girecekler:))
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