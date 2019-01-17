10 müteahhit bir araya geldi yeni bir şirket kurdu

Kocaeli Müteahhitler Birliği tarafından kısa bir süre önce açıklanan projeyle, Kocaeli'de müteahhitlik yapan 10 firma bir araya gelerek ortak bir şirket kurma kararı almıştı. Kentin 10 inşaat firması Kocaeli Müteahhitleri Anonim Şirketi altında bir araya gelmişti. 18 Ocak Cuma günü saat 14.30’da İzmit Çarşı Yapı Sitesi'nde açılışı yapılacak olan yeni şirketin ortakları açıklandı.

Kocaeli Müteahhitleri Anonim Şirketi altında şu firmalar ve isimler yer alıyor:

Tahsin Karaosmanoğlu – Maykon İnşaat – Şirket Ortağı

Ceyhan Çağlayan – Çağlayanlar Mimarlık – Şirket Ortağı

Ulaş Erenkaya – Erenkaya İnşaat – Şirket Ortağı

Faruk Mamik – Mamikler İnşaat – Şirket Ortağı

Oğuzhan Keleş – Keleş İnşaat -Şirket Ortağı

Cem Karaduman – Kain İnşaat -Şirket Ortağı

Abdullah Üstübi – Üstgrup İnşaat -Şirket Ortağı

Abdülsamet Ünal – Ünaltın İnşaat -Şirket Ortağı

Selim Aşar – Kentsel Yapı İnşaat -Şirket Ortağı

Abdurrahman Çuhadar – ASN Mimarlık ­- Şirket Ortağı