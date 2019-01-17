AKP'li aday adayının şirketi konkordato ilan etti!

24 Haziran 2018 seçimlerinde AKP'den Milletvekili Aday Adayı olan Ümit Bengi kendisi ve şirketi BTA İç ve Dış Ticaret Pazarlama için konkordato davası açtı. Gebze Asliye Ticaret Mahkemesinde görülen dava sonucunda Bengi'nin şirketi ve kendisi için 11/01/2019 tarihinden başlamak üzere 3 ay süreli konkordato ilan etmesine karar verildi. Şirkete geçici komiser olarak mali müşavir Taner Öner atandı. Bir sonraki duruşma günü ise 04/04/2019 günü saat 13.40 olarak açıklandı. Haberin devamı için tıklayabilirsiniz.