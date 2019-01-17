Speaking Cafe, 8 yıldır İzmit’te faaliyet gösteriyor. Belsa Kuyumcular Çarşısı üzerinde İzmit Belediyesi tarafından açılan kafede sadece İngilizce konuşuluyor. Her türlü hizmetin İngilizce olarak verildiği Speaking Kafe’ye başta öğrenciler olmak üzere her kesimden vatandaşlar ziyaret ediyor. Yabancı dillerini geliştirmek isteyenlerin ikinci adresi olan kafede yabancı sözlük, konuşma kılavuzu, hikâye kitapları ile kelime haznesinin gelişimi için oyunlar, telaffuz için karaoke ve direk konuşma için yabancı gönüllüler ile öğretmenler görev yapıyor. Yabancı ülke kültürlerinin de tanıtıldığı Speaking Kafe’yi bir yıl içinde 75 okuldan yüzlerce öğrencinin ziyaret ederek yabancı dillerini geliştirdikleri kaydedildi. Kafenin Pazar günleri hariç 10.00-20.00 saatleri arasında açık olduğu kaydedildi.
Bugün 10:20 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 10:21 TSİ
Bu kafe 8 yıldır faaliyette
Speaking Cafe, 8 yıldır İzmit’te faaliyet gösteriyor.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 10:20 TSİ - Gündem
Şehir Markaları
1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!
0
(262 ) 323 39 17
Bilgi için tıklayın
Anket Hangi adayı destekliyorsunuz? Hürriyet mi, Gönül mü?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz