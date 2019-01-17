Bu kafe 8 yıldır faaliyette

Speaking Cafe, 8 yıldır İzmit’te faaliyet gösteriyor. Belsa Kuyumcular Çarşısı üzerinde İzmit Belediyesi tarafından açılan kafede sadece İngilizce konuşuluyor. Her türlü hizmetin İngilizce olarak verildiği Speaking Kafe’ye başta öğrenciler olmak üzere her kesimden vatandaşlar ziyaret ediyor. Yabancı dillerini geliştirmek isteyenlerin ikinci adresi olan kafede yabancı sözlük, konuşma kılavuzu, hikâye kitapları ile kelime haznesinin gelişimi için oyunlar, telaffuz için karaoke ve direk konuşma için yabancı gönüllüler ile öğretmenler görev yapıyor. Yabancı ülke kültürlerinin de tanıtıldığı Speaking Kafe’yi bir yıl içinde 75 okuldan yüzlerce öğrencinin ziyaret ederek yabancı dillerini geliştirdikleri kaydedildi. Kafenin Pazar günleri hariç 10.00-20.00 saatleri arasında açık olduğu kaydedildi.