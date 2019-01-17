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Kobis'te istasyon sayıları artıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, KOBİS projesini büyütüyor. Kocaeli’nde 70 istasyona ulaşan sistemin üye sayısı ise 86 Bin 760.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Daire Başkanlığı tarafından hayata geçirilen KOBİS (Kocaeli Bisikletli Ulaşım Sistemi) Projesi büyük ilgi gördü. İzmit merkezde başlayan proje daha sonra 12 ilçeye yayıldı. Yeni istasyonların kurulduğu KOBİS 86 bin 760 üyeye ulaştı.

TOPLU TAŞIMAYA ALTERNATİF ULAŞIM

KOBİS, açıldığı ilk günden bu yana Kocaelililer tarafından benimsendi. KOBİS İl genelinde kent içi erişimi kolaylaştırmasının yanı sıra, toplu taşıma sistemine alternatif olarak vatandaşlar tarafından tercih edilir hale geldi. Çevresel ve sürdürülebilir bir ulaşım aracı olan bisiklet, ulaşımın yanı sıra vatandaşlara spor yapma imkânı sağlıyor.

70 İSTASYON İLE HİZMET

36 istasyon ile hizmet veren KOBİS için 12 ilçede 34 yeni istasyon kuruldu. Yeni bisiklet istasyonlarından İzmit’e 9, Başiskele’ye 2, Kandıra’ya 2, Körfez’e 4, Gölcük’e 2, Karamürsel’e 3, Derince’ye 4, Kartepe’ye 2, Dilovası’na 1, Gebze’ye 6 ve Çayırova’ya 2 adet olmak üzere toplamda 34 adet yeni istasyon inşa edildi. KOBİS istasyon sayısı yeni kurulan istasyonlar ile 70’e ulaştı.

KOBİS’TE 86 BİN ÜYE

12 İlçede kullanılan ve kullanıldığı ilk günden bu yana vatandaşların büyük ilgi gösterdiği KOBİS’te üye sayısı 86 Bin 760’a ulaştı. 86 Bin 760 üyenin 31 Bin 180’i abonman karta sahip. 53 Bin 404 üye KOBİS ten kart ile yararlanırken, 2 Bin 101 üye ise kredi kartı ile KOBİS’e üye oldu.

NASIL ALINIYOR?

KOBİS, 498 Akıllı Bisiklet, 70 İstasyon, 864 Bisiklet Park alanından oluşuyor. Konumlandırılan 70 İstasyon, İzmit’te, ticaret merkezlerinde, konut alanlarında ve ulaşım odaklarında bulunarak, bisiklet yollarının üzerinde bir ağ oluşturmakta. Sistem, üye kartı, Kentkart ve kredi kartı olmak üzere 3 farklı şekilde hizmet veriyor. Akıllı bisiklet sistemini Kentkart ile kullanmak isteyen bisiklet severler; kiralama ‘kioskundan  ‘bisiklet kirala’ butonunu tıklayarak kiosk üzerindeki adımları tamamlaması, sonra sistemin verdiği 4 haneli şifreyi kullanarak bisiklet kiralayabiliyor. Fuar içinde bulunan Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı’ndaki Seyahat Kartları bürosuna başvuran bisiklet severler, üyelik sözleşmesini imzaladıktan sonra aldıkları üye kartları ile istedikleri her istasyondaki park ünitesinden bisiklet kiralayabilmekte.

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