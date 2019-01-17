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İzmit’e 60 kilometrelik yeşil yol

İzmit Belediyesi yeşil yol projesini hayata geçirdi.

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İzmit Belediyesi yeşil yol projesini hayata geçirdi. Vatandaşların şehrin gürültü ve stresinden uzaklaşarak daha çok doğayla içe ilçe olması için hayata geçirilen yeşil yol projesinin toplam uzunluğu 60 kilometreyi buluyor.

HAZIRLIKLAR TAMAM

Projenin Sepetçi, Kaynarca, Hakkaniye, Bulduk, Fethiye, Kulmahmut, Böğürgen, Gökçeören, Çubuklubala, Çubukluosmaniye, Orhaniye, Balören, Sultaniye, Akmeşe güzergâhını kapsadığını söyleyen yetkililer “ Sepetçi, Bulduk, Gökçeören, Çubukluosmaniye ve Akmeşe güzergahında yer ve yön tabelası ile bisiklet park yerleri hazırlandı. Özellikle şehirde oturan vatandaşlar, belirlenen güzergahta gerek bisiklet kullanarak gerekse yürüyerek gezip hem spor yapacaklar, hem doğayla baş başa kalacak hem de bölgenin sosya kültürel zenginliklerini tanıma imkanı bulacak” dediler.

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