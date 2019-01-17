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Alkol ve uyuşturucu kullanan kişi yaşamını yitirdi

Başiskele Yuvacık’ta uyuşturucu madde ve alkol kullandıkları öne sürülen kişi eve dönüş yolunda geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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Alınan bilgiye göre İstanbul Tuzla’dan Başiskele Yuvacık’a gelerek burada arkadaşı H.U. ile birlikte alkol ve uyuşturucu kullandığı öne sürülen Muharrem S. (35) isimli şahıs, İzmit Kuruçeşme Yeni Mahalle mevkisinde fenalaştı. Arkadaşının fenalaştığını gören H.U. aracını yolun kenarındaki bir akaryakıt istasyonuna çekerek durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Muharrem S.’yi ambulansla İzmit Seka Devlet Hastanesine kaldırdı. Muharrem S., burada yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Muharrem S.’nin arkadaşı H.U.’nun polis merkezinde alınan ifadesinde Muharrem S. ile birlikte Tuzla'dan beraber geldiklerini, Yuvacık Barajı civarında (Esrar) uyuşturucu madde kullandıklarını akabinde alkol aldıklarını, Tuzla'ya giderken Muharrem S.’nin fenalaşması üzerine aracı yolun kenarındaki bir akaryakıt istasyonuna çekerek sağlık ekiplerine haber verdiğini söylediği öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Nuri AKÇAHARMAN

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