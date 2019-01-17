Kocaeli Basket zirveye göz dikti: 51-42

Türkiye Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi A Grubu’nda ilimizi temsil eden Kocaeli Basket Spor Kulübü, ikinci yarının ilk maçını, 11 puan ile üçüncü sırada bulunan İzmir Büyükşehir Belediye ile oynadı. Maç boyunca çok iyi bir savunma yapan ekip, mücadeleyi 51-42 kazandı ve 8. maçında 5. galibiyetini elde ederek, üçüncü sıraya yükseldi.

HIZLI BAŞLADIK

Turuncu Yeşilliler, İzmit Atatürk Spor Salonu’ndaki maça Defne Melisa Paylar, Zeynep Sude Demirtay, Rabia Görez, Tuğba Battal ve Sina Ulbe beşiyle başladı. Karşılaşmaya hızlı giren ekip, ilk çeyreği 19-8 önde tamamladı. İkinci çeyrekte sadece 4 sayı bulan ekip, potasında 10 sayı görse de, soyunma odasına 23-18 önde girdi.

TUĞBA VE SİNA 12’ŞER SAYI ATTI

İkinci yarıda özellikle pota altında etkili olan Kocaeli Basket, üçüncü çeyreği 43-32 önde bitirirken, maçı da 51-42 kazandı. Maçta Kocaeli Basket adına sayıların eşit şekilde dağıldığı görüldü. Kocaeli Basket’te Tuğba ve Sina 12’şer, Zeynep Sude 9, Rabia Görez 8, Ceren Çetin ve Defne 4’er, Tuana da 2 sayı ile oynadı. Konuk ekipte Lara’nın 10, Berrak ve Büşra’nın 9’ar, Rozerin’in de 8 sayısı yeterli olmadı.

MERT KÖPRÜCÜ DE İZLEDİ

Mücadeleyi İzmit Belediyespor Kadın Basketbol takımının başarılı antrenörü Mert Köprücü, eski basketbolcu ve Mali Müşavir Merih Sezer, antrenörler ve sporcu velileri de izledi. Kocaeli Basket 19 Ocak’ta deplasmanda Burhaniye Belediyespor ile karşılaşacak. Burhaniye Atatürk Spor Salonu’ndaki maç saat 18.00’de başlayacak. Ahmet AKAY

KOCAELİ BASKET SPOR KULÜBÜ: 51 İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: 42

SALON: ATATÜRK

HAKEMLER: Uğur Çetinel***, Ersel Büyükkara***, Gözde Kafadar***

KOCAELİ BASKET SPOR KULÜBÜ: Rabia Görez*** (8), Tuğba*** (12), Sina Ulbe*** (12), Zeynep Sude Demirtay*** (9) Ceren Çetin*** (4), Defne Melisa Paylar*** (4), Tuana Başak Yılmaz** (2), Büşra Çelik Yılmaz**, Sıla İlter**, Doğa Yağmur Topçu**, Nazlıhan Uzunca**, Dilara Filiz**

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Lara Yavaş*** (10), Berrak Çayır*** (9), Büşra Kırsakal*** (9), Rozerin Koç*** (8), Gülşah Uslu** (3), Ekincan Doğru** (2), Duygu Kırsakal** (1), Sevinç Eliz**, Seray İlkinci**, Begüm Mete**, Ekin Su Kiracıoğlu**

1,PERİYOT: 19-8, 2.PERİYOT: 23-18, 3.PERİYOT: 43-32, MAÇ SONUCU: 51-42