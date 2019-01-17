Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 11:19 TSİ- Spor G: Bugün 11:21 TSİ

Karaosmanoğlu: Hayata sporla pozitif bakan gençlik istiyoruz

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Derince’de yapımı tamamlanan Şehit Osman Gazi Çetingöz Anadolu İmam Hatip Lisesi Çok Amaçlı Spor Salonu’nun tanıtım programı gerçekleştirildi.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Derince’de yapımı tamamlanan Şehit Osman Gazi Çetingöz Anadolu İmam Hatip Lisesi Çok Amaçlı Spor Salonu’nun tanıtım programı gerçekleştirildi. Bin 600 metrekare kapalı kullanım alanına sahip olan tesis, “Spor Kenti Kocaeli Projesi’’kapsamında hizmete açıldı. Açılış programında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Kocaelimize bir yandan hizmetlerimizi devam ettirirken bir yandan çocuklarımızı unutmuyoruz. Amacımız hayata sporla pozitif bakan gençliğin artmasıdır” dedi.

Bugün 11:19 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Bilgi için tıklayın
Anket Hangi adayı destekliyorsunuz? Hürriyet mi, Gönül mü?
Kaptan Hamza: Dışarıdaki konular bizi bağlamıyor mask
Kaptan Hamza: Dışarıdaki konular bizi bağlamıyor
Samet Gündüz “Damlarspor” dedi mask
Samet Gündüz “Damlarspor” dedi
Türkiye'nin Yıldızları: Ömer Kemal Aydın mask
Türkiye'nin Yıldızları: Ömer Kemal Aydın
Fatih büyük ihtimalle yok mask
Fatih büyük ihtimalle yok
U-14 Ligi’nde 4 maç var mask
U-14 Ligi’nde 4 maç var
2. Küme Yenidoğan – Kirazlıyalı maçı ile açılıyor mask
2. Küme Yenidoğan – Kirazlıyalı maçı ile açılıyor
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B
Sibel Gönül, fena düştü! mask
Sibel Gönül, fena düştü!
AKP'nin aday adayı Sibel Gönül'ü eleştirdi mask
AKP'nin aday adayı Sibel Gönül'ü eleştirdi
Güray Oruç'tan Sibel Gönül'e çok sert eleştiri! mask
Güray Oruç'tan Sibel Gönül'e çok sert eleştiri!
Alçıpan ustası kendini astı! mask
Alçıpan ustası kendini astı!
Meteorolojiden 2 ilçemiz için kar uyarısı! mask
Meteorolojiden 2 ilçemiz için kar uyarısı!
Doğan 10 yılın ardından veda etti: "Hoşçakal İzmit" mask
Doğan 10 yılın ardından veda etti: "Hoşçakal İzmit"

GALERİ

"Çocuğunuza destek olun çocuğunuzla şarkı söyleyin" mask
"Çocuğunuza destek olun çocuğunuzla şarkı söyleyin"
Hak ettiniz ve başardınız çocuklar! mask
Hak ettiniz ve başardınız çocuklar!
Karamürsel’de ahşap bina alev alev yandı mask
Karamürsel’de ahşap bina alev alev yandı
Akşener, Serdar Kaman'ı resmen açıkladı! mask
Akşener, Serdar Kaman'ı resmen açıkladı!
Hürriyet işçilere çay ikramını geleneksel hale getirdi mask
Hürriyet işçilere çay ikramını geleneksel hale getirdi
Doğanın İzdüşümleri sergisi açıldı mask
Doğanın İzdüşümleri sergisi açıldı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL