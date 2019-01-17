Karaosmanoğlu: Hayata sporla pozitif bakan gençlik istiyoruz

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Derince’de yapımı tamamlanan Şehit Osman Gazi Çetingöz Anadolu İmam Hatip Lisesi Çok Amaçlı Spor Salonu’nun tanıtım programı gerçekleştirildi. Bin 600 metrekare kapalı kullanım alanına sahip olan tesis, “Spor Kenti Kocaeli Projesi’’kapsamında hizmete açıldı. Açılış programında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Kocaelimize bir yandan hizmetlerimizi devam ettirirken bir yandan çocuklarımızı unutmuyoruz. Amacımız hayata sporla pozitif bakan gençliğin artmasıdır” dedi.