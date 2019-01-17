Özcan bir kursu daha tamamladı

Kocaeli'nin başarılı futbol antrenörlerinden Fikret Özcan, Türkiye’de belli sayıda teknik adamına verilen bir kurs için İstanbul’da bulunuyor. Dünya Futbol Akademisi tarafından düzenlenen kurs, 20 Ocak’ta sona erecek. Kursiyerler ilk gün Futbol Fitness ve Futbol Taktik Periodizasyon derslerini Raymond Verhejen’den, ikinci gün Futbol Kuvvet Antrenmanları dersini Andy Barr’dan aldı.