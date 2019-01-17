Kocaeli'nin başarılı futbol antrenörlerinden Fikret Özcan, Türkiye’de belli sayıda teknik adamına verilen bir kurs için İstanbul’da bulunuyor. Dünya Futbol Akademisi tarafından düzenlenen kurs, 20 Ocak’ta sona erecek. Kursiyerler ilk gün Futbol Fitness ve Futbol Taktik Periodizasyon derslerini Raymond Verhejen’den, ikinci gün Futbol Kuvvet Antrenmanları dersini Andy Barr’dan aldı.
Bugün 11:30 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 11:32 TSİ
Özcan bir kursu daha tamamladı
İlimizin başarılı futbol antrenörlerinden Fikret Özcan, Türkiye’de belli sayıda teknik adamına verilen bir kurs için İstanbul’da bulunuyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz