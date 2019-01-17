İzmit’in Dünya karatesine armağanı, dünyanın altın çocuğu Haldun Alagaş, Denizli’de anlamlı bir turnuvada boy gösterecek ve tecrübelerini sporculara aktaracak. Türkiye Karate Federasyonu, Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Pamukkale Üniversitesi, Pamukkale Belediyesi ve Merkez Efendi Belediyesi tarafından organize edilecek olan turnuva, Şehit Polis Hasan Eser adına düzenlenecek. Yarın ve pazar günleri gerçekleşecek olan turnuvadaki müsabakalar Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu’nda yapılacak.
Bugün 11:31 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 11:32 TSİ
Alagaş anlamlı turnuvaya katılıyor
İzmit’in Dünya karatesine armağanı, dünyanın altın çocuğu Haldun Alagaş, Denizli’de anlamlı bir turnuvada boy gösterecek ve tecrübelerini sporculara aktaracak.
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Bugün 11:31 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz