Alagaş anlamlı turnuvaya katılıyor

İzmit’in Dünya karatesine armağanı, dünyanın altın çocuğu Haldun Alagaş, Denizli’de anlamlı bir turnuvada boy gösterecek ve tecrübelerini sporculara aktaracak. Türkiye Karate Federasyonu, Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Pamukkale Üniversitesi, Pamukkale Belediyesi ve Merkez Efendi Belediyesi tarafından organize edilecek olan turnuva, Şehit Polis Hasan Eser adına düzenlenecek. Yarın ve pazar günleri gerçekleşecek olan turnuvadaki müsabakalar Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu’nda yapılacak.