Gebzespor’dan Kocaelispor’a teşekkür

Kocaelispor ile Gebzespor U-19 takımları Vinsan Stadı’nda Bölgesel Gelişim Ligi ikinci grup maçında karşılaşmış ve Gebzespor mücadeleyi 1-0 kazanmasını bilmişti. Gebzespor adına söz alan Mücahit Sak, Kocaelispor’u kendilerine gösterdiği misafirperverlikten ötürü teşekkür etti ve Yeşil Siyahlı kulübe sonraki maçlarında başarı diledi.