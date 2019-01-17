Kocaelispor ile Gebzespor U-19 takımları Vinsan Stadı’nda Bölgesel Gelişim Ligi ikinci grup maçında karşılaşmış ve Gebzespor mücadeleyi 1-0 kazanmasını bilmişti. Gebzespor adına söz alan Mücahit Sak, Kocaelispor’u kendilerine gösterdiği misafirperverlikten ötürü teşekkür etti ve Yeşil Siyahlı kulübe sonraki maçlarında başarı diledi.
Bugün 11:32 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 11:33 TSİ
Gebzespor’dan Kocaelispor’a teşekkür
Kocaelispor ile Gebzespor U-19 takımları Vinsan Stadı’nda Bölgesel Gelişim Ligi ikinci grup maçında karşılaşmış ve Gebzespor mücadeleyi 1-0 kazanmasını bilmişti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz