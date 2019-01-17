Kocaelispor taraftarı Yeşil Siyahlılar için portakal ikram etti. Taraftarlar Murat Gün, Ufuk Duvarcı, Murat Ak, Samet Efe, Aytunç Çetintaş, Kadirhan Kansu Fatsa Belediyespor maçı öncesi antrenmana gelerek elleri ile sıktığı portakalları takıma ikram etti.
Bugün 11:32 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 13:39 TSİ
Kocaelispor’a vitamin olsun
Kocaelispor taraftarı Yeşil Siyahlılar için portakal ikram etti.
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Bugün 11:32 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz