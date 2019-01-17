Kocaelispor’a vitamin olsun

Kocaelispor taraftarı Yeşil Siyahlılar için portakal ikram etti. Taraftarlar Murat Gün, Ufuk Duvarcı, Murat Ak, Samet Efe, Aytunç Çetintaş, Kadirhan Kansu Fatsa Belediyespor maçı öncesi antrenmana gelerek elleri ile sıktığı portakalları takıma ikram etti.