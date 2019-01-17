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TIR ile konteyner arasında sıkışan işçi öldü

Gölcük ilçesinde, bir lojistik firmasında geri giden TIR ile konteyner arasında sıkışan işçi Muzaffer Kalafat (56) yaşamını yitirdi.

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Olay, sabah saatlerinde Gölcük'te bulunan bir lojistik firmasında meydana geldi. Lojistik firmasına gelen K.P.'nin kullandığı TIR, dorsede bulunan ürünlerin indirilmesi için geri geri giderken arkada bulunan işçi Muzaffer Kalafat'a çarptı. TIR ile konteyner arasında sıkışan Muzaffer Kalafat, ağır yaralandı. Mesai arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil ekibi geldi. Sağlık görevlileri tarafından Gölcük Devlet Hastanesi'ne kaldırılmak istenen Muzaffer Kalafat, yolda yaşamını yitirdi. 2 çocuk babası Muzaffer Kalafat'ın belediyeden emekli olduktan sonra firmada çalışmaya başladığı öğrenildi. TIR sürücüsü K.P. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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