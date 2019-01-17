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Tavşancıl’da son hedef: Alikahya

1.Küme Futbol Ligi D Grubu’nda normal sezonu aynı puanda (30) tamamlayan, ikili averajları da eşit olması sebebiyle sıralamaları belli olmayan ve baraj maçına kalan Tavşancılspor ve Alikahyaspor’un 3.kez karşı karşıya geleceği pazar günü için iki takım da hazırlıklarını yarın tamamlıyor.

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1. Küme Futbol Ligi D Grubu’nda normal sezonu aynı puanda (30) tamamlayan, ikili averajları da eşit olması sebebiyle sıralamaları belli olmayan ve baraj maçına kalan Tavşancılspor ve Alikahyaspor’un 3.kez karşı karşıya geleceği pazar günü için iki takım da hazırlıklarını yarın tamamlıyor. Buna göre Dilovası temsilcisi Tavşancıl, İzmit temsilcisi Alikahya ile pazar günü Derince Suni Çim Stadı’nda saat 14.00’te karşı karşıya gelecek. Tavşancıl normal sezonda Alikahya’yı deplasmanda 1-0 yenmiş, rövanşı ise sahasında 3-2 kaybetmişti.

Bugün 11:50 TSİ - Spor

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