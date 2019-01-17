Yavuz Selim 3’le başlamak istiyor

2. Küme Futbol Ligi F Grubu’nda şampiyonluk mücadelesi vermeye hazırlanan Yavuz Selimspor, ligin ilk haftasında oynayacağı Şekerpınar Gençlerbirliği maçına odaklandı. Geçtiğimiz sezon 1.Küme’de tutunamayarak küme düşen turuncu-beyazlı ekibin başkanı Taner Aygun, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu, 1.Küme’ye çıktıktan sonra da asansör takım olmayacaklarını söyledi.

YORULDUK AMA…

Ligde başarılı sonuçlara imza atmak istediklerini ifade eden Başkan Aygun, “Bunun için yoğun bir hazırlık dönemi geçirdik. Futbolcularımız ellerinden geleni yaptı. Yorulduk ama, ligde meyvelerini alacağımıza inanıyorum. Şekerpınar maçına galibiyet parolasıyla hazırlanıyoruz. Taraftarımızın desteğiyle sahadan istediğimizi alarak ayrılacağımıza inanıyorum. İnşallah lige iyi başlayıp, mutlu sonla bitirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı. Yavuz Selimspor-Şekerpınar G.B. maçı pazar günü Beylikbağı Stadı'nda saat 15.00'de oynanacak.