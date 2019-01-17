Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 11:51 TSİ- Spor G: Bugün 11:53 TSİ

Yavuz Selim 3’le başlamak istiyor

2.Küme Futbol Ligi F Grubu’nda şampiyonluk mücadelesi vermeye hazırlanan Yavuz Selimspor, ligin ilk haftasında oynayacağı Şekerpınar Gençlerbirliği maçına odaklandı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

2. Küme Futbol Ligi F Grubu’nda şampiyonluk mücadelesi vermeye hazırlanan Yavuz Selimspor, ligin ilk haftasında oynayacağı Şekerpınar Gençlerbirliği maçına odaklandı. Geçtiğimiz sezon 1.Küme’de tutunamayarak küme düşen turuncu-beyazlı ekibin başkanı Taner Aygun, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu, 1.Küme’ye çıktıktan sonra da asansör takım olmayacaklarını söyledi.

YORULDUK AMA…

Ligde başarılı sonuçlara imza atmak istediklerini ifade eden Başkan Aygun, “Bunun için yoğun bir hazırlık dönemi geçirdik. Futbolcularımız ellerinden geleni yaptı. Yorulduk ama, ligde meyvelerini alacağımıza inanıyorum. Şekerpınar maçına galibiyet parolasıyla hazırlanıyoruz. Taraftarımızın desteğiyle sahadan istediğimizi alarak ayrılacağımıza inanıyorum. İnşallah lige iyi başlayıp, mutlu sonla bitirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı. Yavuz Selimspor-Şekerpınar G.B. maçı pazar günü Beylikbağı Stadı'nda saat 15.00'de oynanacak.

Bugün 11:51 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Bilgi için tıklayın
Anket Hangi adayı destekliyorsunuz? Hürriyet mi, Gönül mü?
Alexa Hart, İzmit’te! mask
Alexa Hart, İzmit’te!
Gebzespor’dan Kocaelispor’a teşekkür mask
Gebzespor’dan Kocaelispor’a teşekkür
Fatsa niyetine ŞİFA olsun! mask
Fatsa niyetine ŞİFA olsun!
Kocaeli Basket zirveye göz dikti: 51-42 mask
Kocaeli Basket zirveye göz dikti: 51-42
Junior Kadir Erbay Dünya Şampiyonası’na bileniyor mask
Junior Kadir Erbay Dünya Şampiyonası’na bileniyor
Tavşancıl’da son hedef: Alikahya mask
Tavşancıl’da son hedef: Alikahya
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B
Sibel Gönül, fena düştü! mask
Sibel Gönül, fena düştü!
AKP'nin aday adayı Sibel Gönül'ü eleştirdi mask
AKP'nin aday adayı Sibel Gönül'ü eleştirdi
Güray Oruç'tan Sibel Gönül'e çok sert eleştiri! mask
Güray Oruç'tan Sibel Gönül'e çok sert eleştiri!
Alçıpan ustası kendini astı! mask
Alçıpan ustası kendini astı!
Meteorolojiden 2 ilçemiz için kar uyarısı! mask
Meteorolojiden 2 ilçemiz için kar uyarısı!
Doğan 10 yılın ardından veda etti: "Hoşçakal İzmit" mask
Doğan 10 yılın ardından veda etti: "Hoşçakal İzmit"

GALERİ

Kandıralılar gecesinde dostluk rüzgarı mask
Kandıralılar gecesinde dostluk rüzgarı
Sokak hayvanlarını beslemek için İstanbul’daki dairesini sattı mask
Sokak hayvanlarını beslemek için İstanbul’daki dairesini sattı
"Çocuğunuza destek olun çocuğunuzla şarkı söyleyin" mask
"Çocuğunuza destek olun çocuğunuzla şarkı söyleyin"
Hak ettiniz ve başardınız çocuklar! mask
Hak ettiniz ve başardınız çocuklar!
Karamürsel’de ahşap bina alev alev yandı mask
Karamürsel’de ahşap bina alev alev yandı
Akşener, Serdar Kaman'ı resmen açıkladı! mask
Akşener, Serdar Kaman'ı resmen açıkladı!
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL