U-19 Futbol Ligi’nde Dilovası Belediyespor’a yan bakılmıyor. Mustafa Kasap’ın öğrencileri, şampiyonluk yolunda vitesi 5’e takarak çıkışını sürdürdü. Sahasında Genç Kalespor’u ağırlayan Dilovası ekibi sahadan 4-1 galip ayrılırken, oynadığı futbolla da göz kamaştırdı. 5’te 5 yapan turkuaz-beyazlılar, fikstür gereği bu haftayı bay geçirecek.
Bugün 11:52 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 11:53 TSİ
U19’da Dilovası fırtınası
U-19 Futbol Ligi’nde Dilovası Belediyespor’a yan bakılmıyor.
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Bugün 11:52 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz