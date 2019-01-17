KOÜ'de feci kaza! Yarın iş başı yapacaktı...

Alınan bilgiye göre Kabaoğlu Mahallesinde bulunan Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ek bina inşaatında çalışan alçı ustası olarak işe başlayan Musa Altun (45), 1.kattaki merdiven boşluğundan zemine düştü. Ağır yaralanan işçiyi gören inşaat çalışanlarının haber vermesi sonucu olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Musa Altun'un yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri inşaatta incelemelerde bulundu. Yapılan inceleme işlemlerinin ardından Altun'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Evli ve 3 çocuk babası olan Altun’un Darıca’da ikamet ettiği öğrenildi.

Rektör Hülagü incelemelerde bulundu

Altun'un işe bugün giriş yaptığı ve yarın iş başı yapacağı öğrenilirken inşaatı gezmek üzere gezerken 1.kattaki merdiven boşluğundan eksi 1. Kata düşerek yaşamını yitirdiği öğrenildi. Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Ben de yeni duydum geldim ama savcı bekleniyor, ne olduğunu tam olarak bilmiyorum. Alçı ustasıymış, şuanda inşaat bize teslim edilmiş değil, yani üniversitenin sorumluluğunda değil. Duyunca geldik yapabileceğimiz bir şey var mı diye, rahmetli olmuş. Bir de yakını varmış sanırım yanında o da acildeymiş. Savcı beyi bekliyorlar. Tam detayını bilmiyorum polis arkadaşlar oradalar, en üst kattan düştüğü söyleniyor” dedi. Nuri AKÇAHARMAN