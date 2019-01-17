KOÜ'de iş kazası: 1 ÖLÜ!..

Alınan bilgiye göre Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ek bina inşaatında çalışan alçı ustası Musa Altun, 3.kattaki merdiven boşluğundan zemine düştü. Ağır yaralanan işçiyi gören inşaat çalışanlarının haber vermesi sonucu olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Musa Altun'un yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri inşaatta incelemelerde bulundu. Yapılan inceleme işlemlerinin ardından Altun' cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Altun'un işe bugün giriş yaptığı ve yarın iş başı yapacağı öğrenilirken inşaatı gezmek üzere gezerken 3.kattaki merdiven boşluğundan düşerek yaşamını yitirdiği öğrenildi. Nuri AKÇAHARMAN