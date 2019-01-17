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Kaman, seçim startını Atatürk Anıtı’ndan verecek

İYİ Parti ve CHP Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Serdar Kaman, seçim çalışmalarını CHP ile birlikte yürüteceklerini söyledi. Kaman, seçim çalışmalarına Kültür Tepesi’nde bulunan Atatürk Anıtı’nı ve Şehitliği ziyaret ederek başlayacak.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Serdar Kaman’ın adını geçtiğimiz günlerde haftalık grup toplantısında resmi olarak Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı olarak açıklamıştı. İYİ Parti ve CHP’nin çatı adayı olan Serdar Kaman, seçim çalışmaları konusunda bilgi verdi. Çalışmalara henüz başlamadığını belirten Kaman, “Hafta sonu CHP il yönetimiyle seçim çalışmaları üzerine toplantı gerçekleştireceğiz. Çalışmalarımızı birlikte yürüteceğiz. Tarihi belli değil ama seçim çalışmalarımıza Kültür Tepesi’nde bulunan Atatürk Anıtı’nı ve Şehitliği ziyaret ederek başlayacağız. Çalışmalarımıza önümüzdeki hafta başlamayı düşünüyoruz” dedi. Selin BECER

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Yorumlar

(1)
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Alp Nesli - Başkan olunca da bol bol heykel yaparsın.

Yanıtla . 0Beğen 17 Ocak 12:52

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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