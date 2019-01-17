İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Serdar Kaman’ın adını geçtiğimiz günlerde haftalık grup toplantısında resmi olarak Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı olarak açıklamıştı. İYİ Parti ve CHP’nin çatı adayı olan Serdar Kaman, seçim çalışmaları konusunda bilgi verdi. Çalışmalara henüz başlamadığını belirten Kaman, “Hafta sonu CHP il yönetimiyle seçim çalışmaları üzerine toplantı gerçekleştireceğiz. Çalışmalarımızı birlikte yürüteceğiz. Tarihi belli değil ama seçim çalışmalarımıza Kültür Tepesi’nde bulunan Atatürk Anıtı’nı ve Şehitliği ziyaret ederek başlayacağız. Çalışmalarımıza önümüzdeki hafta başlamayı düşünüyoruz” dedi. Selin BECER
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Kaman, seçim startını Atatürk Anıtı’ndan verecek
İYİ Parti ve CHP Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Serdar Kaman, seçim çalışmalarını CHP ile birlikte yürüteceklerini söyledi. Kaman, seçim çalışmalarına Kültür Tepesi’nde bulunan Atatürk Anıtı’nı ve Şehitliği ziyaret ederek başlayacak.
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Yorumlar
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Alp Nesli - Başkan olunca da bol bol heykel yaparsın.
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