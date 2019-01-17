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Emek Platformu: Krizin yükü halkın üzerinde

Kocaeli Emek Platformu, ekonomik kriz ile ilgili düzenlediği basın açıklamasında, “Ülkemiz 2019 yılını ekonomik kriz ile karşıladı. Her krizde olduğu gibi krizin yükü emeği ile geçinen halkın üzerine yıkılmaya çalışılıyor” dedi.

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Kocaeli Emek Platformu Sabri Yalım Parkı’nda ekonomik kriz ile ilgili basın açıklaması düzenledi. Yoğun katılımın sağlandığı açıklamaya çeşitli STK üyeleri katıldı. Grup adına basın açıklamasını okuyan Birleşik Metal İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Telat Çelik, “Bizlerin yaratmadığı krizin bedelini ödemeyi kabul etmiyoruz. Vergi adaleti sağlanmalı, az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmalı. Tüm çalışanlarının ücretleri gerçekçi ve en az enflasyon oranında artırılmalı” dedi.

KRİZ YÜKÜ HALKIN ÜZERİNDE

Özelleştirmeler derhal durdurulmalı ve kamu istihdamı artırılmalıdır diyen Çelik, “Haklarımızı korumak için birlikte mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz. 2019 yılını ekonomik kriz ile karşıladı. Ancak her krizde olduğu gibi krizin yükü emeği ile geçinen halkın üzerine yıkılmaya çalışılıyor. Enflasyon rakamları ile oynanarak enflasyonun olduğundan düşük gösterilmesi ve ücret artışlarının düşük tutulması sonucu yaşam her çalışan için daha zor hale gelmiştir” ifadelerini kullandı.

VERGİLER ASGARİ ÜCRETLİYE YÜKLENDİ

Konuşmasının devamında Çelik, “İflas ve konkordato ilanları insanların hem işini hem de ücret ve tazminat alacaklarını kaybetmelerine neden olmuştur. Ülkemizde çalışanlar bürüt kazançları üzerinden yüzde 15'ten yüzde 35'e kadar vergi ödemektedir. Her yıl milyarlarca dolar kâr eden patronlar sınıfı, hem kaçırdıkları vergilerle hem de vergi indirimleriyle bu yükten kurtulurken, vergiler adeta asgari ücretli kesimlerin sırtına yüklenmiştir” şeklinde konuştu.

HAKLARIMIZI KORUYACAĞIZ

Çelik, “Devleti yönetenler son yıllarda grev diye bir sorun kalmadığını herkesin haklarını aldığını iddia etmektedir. Ancak bu iktidar döneminde 16 grev yasaklanmış, yüzlerce işçi sendika üyesi olduğu için işten atılmıştır. En yakınımızdaki Flormar işçileri ve yakın zamanda sendikalı oldukları için işlerinden olan Kocaeli Posco işçileri bunun canlı örnekleridir. Haklarımızı korumak için birlikte mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz” diye konuştu. Selin BECER

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