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Memur Sen’den Kırılmaz ziyareti

Memur Sen İl Temsilcisi Şahin Yaşlık ve yönetimi, göreve yeni atanan Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ahmet Kırılmaz’ı ziyaret etti.

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Memur Sen İl Temsilcisi Şahin Yaşlık, Bayındır Memur Sen İl Başkanı Mustafa Altın ve yönetim kurulu üyeleri, görevine yeni atanan Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ahmet Kırılmaz’ı makamında ziyaret etti. Yaşlık ve ekibi Kırılmaz’a hayırlı olsun dileklerinde bulunurken Kırılmaz, nazik ziyaretlerinden dolayı Memur Sen ailesine teşekkür etti. Ziyarette kent ve ülke gündemi değerlendirildi. Ekin EKEN

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