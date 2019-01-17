Zafer Mutlu, Başiskele’yi karış karış geziyor

Saadet Partisi Başiskele Belediye Başkan adayı Av. Zafer Mutlu, Başiskele’de gösterdiği tempo ile dikkatleri çekiyor. Her gittiği yerde vatandaşın yoğun ilgisi ile karşılaşan Mutlu, kimseyi incitmeden yaptığı siyasetle de büyük takdir topluyor. Vatandaşın sorunlarına getirdiği proje ve çözüm önerileri ile beğeni toplayan Mutlu, seçimi kazanması muhtemel en güçlü adaylardan biri olarak görülüyor.

“KİMSEYİ KIRMADAN KENDİMİZİ İFADE EDEBİLMELİYİZ”

Çalışmaları esnasında, amacının kendisini net bir şekilde ifade etmek ve halkla iletişimi güçlü tutarak sorunlara çözüm üretmek olduğunu vurgulayan Saadet Partisi Başiskele Belediye Başkan adayı Zafer Mutlu, “Kimseyi kırmadan derdimizi anlatmak ve Başiskele’nin sorunlarına çözümler üretmek istiyoruz. Projelerimiz hazır, inşaallah İş başına geldiğimizde Başiskele’yi bölgenin parlayan yıldızı konumuna getirecek çalışmalara imza atacağız. Bu çalışmalarda hiçbir ayrım gözetmeksizin sadece liyakat düsturuyla hareket edecek ve işin ehlinde olmasını sağlaycağız. Başiskele’ye hizmet edebilmek en büyük temennim." dedi.