Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 13:26 TSİ- Siyaset G: Bugün 13:27 TSİ

Zafer Mutlu, Başiskele’yi karış karış geziyor

Saadet Partisi Başiskele Belediye Başkan adayı Zafer Mutlu, Başiskele’yi karış karış geziyor.

mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Saadet Partisi Başiskele Belediye Başkan adayı Av. Zafer Mutlu, Başiskele’de gösterdiği tempo ile dikkatleri çekiyor. Her gittiği yerde vatandaşın yoğun ilgisi ile karşılaşan Mutlu, kimseyi incitmeden yaptığı siyasetle de büyük takdir topluyor. Vatandaşın sorunlarına getirdiği proje ve çözüm önerileri ile beğeni toplayan Mutlu, seçimi kazanması muhtemel en güçlü adaylardan biri olarak görülüyor.

attachment-293825-2-084f4b9d2032a3936eaf81bf3a66a09e-1547717129-1547720863.jpeg?

KİMSEYİ KIRMADAN KENDİMİZİ İFADE EDEBİLMELİYİZ”

Çalışmaları esnasında, amacının kendisini net bir şekilde ifade etmek ve halkla iletişimi güçlü tutarak sorunlara çözüm üretmek olduğunu vurgulayan Saadet Partisi Başiskele Belediye Başkan adayı Zafer Mutlu, “Kimseyi kırmadan derdimizi anlatmak ve Başiskele’nin sorunlarına çözümler üretmek istiyoruz. Projelerimiz hazır, inşaallah İş başına geldiğimizde Başiskele’yi bölgenin parlayan yıldızı konumuna getirecek çalışmalara imza atacağız. Bu çalışmalarda hiçbir ayrım gözetmeksizin sadece liyakat düsturuyla hareket edecek ve işin ehlinde olmasını sağlaycağız. Başiskele’ye hizmet edebilmek en büyük temennim." dedi.

Bugün 13:26 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Yorumlar

(1)
01

Başi̇skeleli̇ - HELAL OLSUN...YASİN ÖZLÜYÜ ZORLUCAK GİBİ DURUYOR

Yanıtla . 0Beğen 17 Ocak 14:31

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Bilgi için tıklayın
Anket Hangi adayı destekliyorsunuz? Hürriyet mi, Gönül mü?
Hürriyet, Gönül’ü 3’e katladı! mask
Hürriyet, Gönül’ü 3’e katladı!
Kaman, seçim startını Atatürk Anıtı’ndan verecek mask
Kaman, seçim startını Atatürk Anıtı’ndan verecek
MHP'nin meclisteki vekil sayısı düştü mask
MHP'nin meclisteki vekil sayısı düştü
AKP’de adayların yaş ortalaması düştü mask
AKP’de adayların yaş ortalaması düştü
Zafer Mutlu, Başiskele’yi karış karış geziyor mask
Zafer Mutlu, Başiskele’yi karış karış geziyor
Başkan Doğan: Belediyeyi Sibel Hanım’a devredeceğim mask
Başkan Doğan: Belediyeyi Sibel Hanım’a devredeceğim
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B
Sibel Gönül, fena düştü! mask
Sibel Gönül, fena düştü!
AKP'nin aday adayı Sibel Gönül'ü eleştirdi mask
AKP'nin aday adayı Sibel Gönül'ü eleştirdi
Güray Oruç'tan Sibel Gönül'e çok sert eleştiri! mask
Güray Oruç'tan Sibel Gönül'e çok sert eleştiri!
Alçıpan ustası kendini astı! mask
Alçıpan ustası kendini astı!
Meteorolojiden 2 ilçemiz için kar uyarısı! mask
Meteorolojiden 2 ilçemiz için kar uyarısı!
Doğan 10 yılın ardından veda etti: "Hoşçakal İzmit" mask
Doğan 10 yılın ardından veda etti: "Hoşçakal İzmit"

GALERİ

Kandıralılar gecesinde dostluk rüzgarı mask
Kandıralılar gecesinde dostluk rüzgarı
Sokak hayvanlarını beslemek için İstanbul’daki dairesini sattı mask
Sokak hayvanlarını beslemek için İstanbul’daki dairesini sattı
"Çocuğunuza destek olun çocuğunuzla şarkı söyleyin" mask
"Çocuğunuza destek olun çocuğunuzla şarkı söyleyin"
Hak ettiniz ve başardınız çocuklar! mask
Hak ettiniz ve başardınız çocuklar!
Karamürsel’de ahşap bina alev alev yandı mask
Karamürsel’de ahşap bina alev alev yandı
Akşener, Serdar Kaman'ı resmen açıkladı! mask
Akşener, Serdar Kaman'ı resmen açıkladı!
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL