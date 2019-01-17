Kocaeli'deki barajlara kar dopingi

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (İSU) yapılan açıklamada, şehrin içme ve kullanma suyunu temin etmek ve şehrin su stresinden uzak kalmasını sağlayabilmek amacıyla suya yönelik yapılan en önemli yatırımların başında barajların geldiği belirtildi. Son günlerde bölgede etkili olan yağmur ve kar şeklindeki yağışların, şehrin su deposu olan barajlardaki su seviyesini yükselttiği vurgulanan açıklamada, kar ve yağmurların bölgenin yaza hazırlık yapmasına büyük katkı sağladığı kaydedildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Yuvacık Barajı ile yine şehrin su ihtiyacının büyük oranda garanti altına alındığı Kandıra Namazgah Barajı'ndaki doluluk oranları İSU'nun yüzünü güldürüyor. Sonbahar aylarında (yüzde 16-17'lere kadar düşerken) 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı'ndaki doluluk oranı her geçen gün artan yağışlarla yüzde 87 (44 milyon 480 bin metreküp) gibi büyük bir oranı yakaladı. Barajı besleyen Kartepe'de 190 santimetrelik kar örtüsü İSU'nun yaz aylarına hazırlıklı girme noktasında elini rahatlamasını sağlayacaktır. Namazgah Barajı Hidroelektrik Santralinde zaman zaman enerji üretimine rağmen yağan yağışlar ile su seviyesi yüzde 75 (17 milyon 40 bin metreküp) gibi yüksek bir oranda seyrediyor."