Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 13:31 TSİ- Gündem G: Bugün 14:08 TSİ

Velican'ın hayali gerçekleşiyor

Kocaeli'de, serebral palsi ve epilepsi hastalığı nedeniyle yatağa bağımlı olarak yaşayan 19 yaşındaki Velican Öndeş'in, taraftarı olduğu Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim ve kalecisi Muslera ile tanışma hayali gerçekleşecek.

mask
mask
mask
+2
Haber albümü için resme tıklayın

Körfez ilçesinde annesi ve 3 kardeşiyle yaşayan, doğuştan serebral palsi ve epilepsi hastası Velican, hastalığı nedeniyle yürüyemiyor ve konuşamıyor. Odasını Galatasaray bayrağı ve formalarıyla donatan Velican, takımının maçlarını ve futbolcuların açıklamalarını ilgiyle takip ediyor. Koyu bir Galatasaray taraftarı olan Velican'ın, kulübünün tesislerine giderek, Fatih Terim ve Muslera ile tanışma hayali, İstanbul'dan gelen bir telefonla gerçeğe dönüşüyor. Taraftar grubu ultrAslan'ın devreye girmesiyle Galatasaray yönetimi, Velican Öndeş'in hayalini gerçekleştirmek için harekete geçti. Anne Asiye Öndeş (53) ile temasa geçen kulüp yöneticileri Velican'ı, Fatih Terim ve Muslera ile tanıştırmak için Galatasaray Metin Oktay Tesisleri'ne davet etti. Asiye Öndeş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Galatasaray yönetiminden aldıkları haberin Velican'ı çok mutlu ettiğini söyledi. Oğlunun bu hayali gerçekleşeceği için çok sevindiğini ve tek dileğinin de zaten onun hayallerini gerçekleştirmek olduğunu belirten Öndeş, şöyle konuştu: "İlk hayali burada oturmaktı. Buraya getirdim. Kiradayız. Sonraki hayali de Fatih Terim ve Muslera ile tanışmaktı. Galatasaray camiasına ve taraftar grubuna çok teşekkür ediyorum. Onlar oğlumun bu hayalini gerçekleştirdi. Artık ölsem de gam yemem çünkü oğlum çok mutlu zaten benim gayem de onu mutlu etmek."

"Galatasaray onun için bir sevda"

Anne Öndeş, oğlu Velican'ın Galatasaray maçlarını televizyondan izlediğini ve çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Oğlum doğuştan serebral palsi ve epilepsi hastası ama tamamen Galatasaray hastası. Galatasaray onun için bir sevda. Bir erkeğin bir kıza aşık olması gibi. Velican da Galatasaray'a aşık. Böyle hayata tutunuyor. Hayatı, yaşamı, mutluluğu hep onlar. Onlar yenildiği zaman çok üzülüyor." diye konuştu. Velican'ın tedavisi için ekonomik imkanlarının kısıtlı olduğunu aktaran Öndeş, "Eşimden ayrılma aşamasındayım. 4 çocuk annesiyim. Ben ve çocuklar da işsiz, çalışmıyorlar. Bu nedenle birçok şeyi yapamıyoruz. Ekonomik sıkıntı yüzünden oğlumu hastaneye götüremiyorum ama olsun Allah büyüktür. Oğlumun sevgisi ve mutluluğu bana dünyanın servetine bedel." ifadelerini kullandı. Öndeş, Velican'ın eniştesi ve ağabeyinin koyu Galatasaraylı olduğunu, onlardaki bu aşkın Velican'ı da etkilediğini ve koyu bir Galatasaraylı olduğunu sözlerine ekledi. Kocaeli ultrAslan Gebze Temsilcisi Barış Ciritçi ve Dilovası Temsilcisi Ümit Kara, Velican, annesi ve ağabeyleri Umut ve Alican'ı evlerinden alarak Galatasaray Metin Oktay Tesisleri'ne gitmek için İstanbul'a doğru yola çıktı.

Bugün 13:31 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Bilgi için tıklayın
Anket Hangi adayı destekliyorsunuz? Hürriyet mi, Gönül mü?
Dalkılıç, Dilovası’nda SP’nin adayı oldu! mask
Dalkılıç, Dilovası’nda SP’nin adayı oldu!
Bu kafe 8 yıldır faaliyette mask
Bu kafe 8 yıldır faaliyette
Özcan bir kursu daha tamamladı mask
Özcan bir kursu daha tamamladı
İzmit’e 60 kilometrelik yeşil yol mask
İzmit’e 60 kilometrelik yeşil yol
Emek Platformu: Krizin yükü halkın üzerinde mask
Emek Platformu: Krizin yükü halkın üzerinde
Memur Sen’den Kırılmaz ziyareti mask
Memur Sen’den Kırılmaz ziyareti
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B
Sibel Gönül, fena düştü! mask
Sibel Gönül, fena düştü!
AKP'nin aday adayı Sibel Gönül'ü eleştirdi mask
AKP'nin aday adayı Sibel Gönül'ü eleştirdi
Güray Oruç'tan Sibel Gönül'e çok sert eleştiri! mask
Güray Oruç'tan Sibel Gönül'e çok sert eleştiri!
Alçıpan ustası kendini astı! mask
Alçıpan ustası kendini astı!
Meteorolojiden 2 ilçemiz için kar uyarısı! mask
Meteorolojiden 2 ilçemiz için kar uyarısı!
Doğan 10 yılın ardından veda etti: "Hoşçakal İzmit" mask
Doğan 10 yılın ardından veda etti: "Hoşçakal İzmit"

GALERİ

Kandıralılar gecesinde dostluk rüzgarı mask
Kandıralılar gecesinde dostluk rüzgarı
Sokak hayvanlarını beslemek için İstanbul’daki dairesini sattı mask
Sokak hayvanlarını beslemek için İstanbul’daki dairesini sattı
"Çocuğunuza destek olun çocuğunuzla şarkı söyleyin" mask
"Çocuğunuza destek olun çocuğunuzla şarkı söyleyin"
Hak ettiniz ve başardınız çocuklar! mask
Hak ettiniz ve başardınız çocuklar!
Karamürsel’de ahşap bina alev alev yandı mask
Karamürsel’de ahşap bina alev alev yandı
Akşener, Serdar Kaman'ı resmen açıkladı! mask
Akşener, Serdar Kaman'ı resmen açıkladı!
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL