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Fatsa niyetine ŞİFA olsun!

Pazar günü Fatsa Belediyespor ile deplasmanda karşılaşacak olan Kocaelispor’da moraller çok iyi.

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Pazar günü Fatsa Belediyespor ile deplasmanda karşılaşacak olan Kocaelispor’da moraller çok iyi. Dün maçın taktiğini çalışan Yeşil Siyahlılar çift kale maçta da hünerlerini ortaya koydu. Antrenmanı izleyen bir grup Kocaelispor taraftarı tüm takıma elleri ile sıktıkları portakal sularını ikram etti bu anlamda da bir ilki gerçekleştirdi.

YÜZDE YÜZ PRES!

Devre arası kampını Antalya’da geçiren ve hafta başında devre arası çalışmalarının üçüncü etabına başlayan Kocaelispor, Pazar günü Fatsa Belediyespor ile deplasmanda karşılaşacak. Dün zorlu maçın taktiğini çalışan Yeşil Siyahlılar yüzde yüz şok presler sonrası rakipten topu kapma ve 2 ile 3. bölgelerde oyunu sete dönüştürme çalışması yaptı.

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KEMAL CAN SAĞ BEKTE BAŞLAYACAK

Teknik Direktör Galip Gündoğdu’nun klasik kadroyu Fatsa maçında da sahaya süreceğine kesin gözü ile bakılıyor. Takımdaki tek eksik Fatih Adıgüzel. Dün saha etrafında koşu yapan Fatih’in yerine sağ bekte Kemal Can 11’deki yerini alacak. Dünkü çift kale maçta özellikle Burak Süleyman’ın öne çıktığı görülürken, takım bol bol duran yan top çalışması da yaptı.

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ELLERİ İLE PORTAKAL SIKTILAR

Çalışmayı Futbol Şube Sorumlusu Ceyhun Hoşdil de izlerken, Hoşdil, Fatsa’dan galibiyet ile döneceklerine inandığını ifade etti. Dünkü antrenmanını bir grup Kocaelispor taraftarı da izledi. Antrenman öncesi organize olan Murat Gün, Ufuk Duvarcı, Murat Ak, Samet Efe, Aytunç Çetintaş ve Kadirhan Kansu, Vinsan’daki antrenmana gelerek elleri ile sıktıkları portakal sularını teknik ekip ve futbolculara takıma ikram etti.

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BURAK SÜLEYMAN “MUHTEŞEM”İ AÇIYOR

Teknik adam Galip Gündoğdu taraftara “Ellerinize, emeklerinize sağlık” derken, Kaptan Hamza da tüm takım adına 12. adama teşekkür etti. Bu arada Burak Süleyman, Başiskele yolu üzerindeki yeni mekanını açacak. “Muhteşem” adını verdiği kebap, pide ve lahmacun restoranının açılışı saat 14.00’de gerçekleşecek. Tüm takım antrenman sonunda Burak Süleyman’ı açılışta yalnız bırakmayacak.

Bugün 13:44 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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