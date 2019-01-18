2019’da başlayan ancak 2018-2019 sezonu olarak anılan 2. Küme Futbol Ligi’nin yeni sezonu bu gece perdelerini açıyor. A Grubu’na dahil maçta, tamamen gençlerle sahaya çıkacak olan Yenidoğan Serdarspor ile başkanlığını Hüseyin Üner'in yaptığı Kirazlıyalı karşılaşacak. Müsabaka saat 19.15’te başlayacak. Haftanın diğer maçları yarın ve pazar günü oynanacak.
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2. Küme de ‘Merhaba’ diyor
2019’da başlayan ancak 2018-2019 sezonu olarak anılan 2. Küme Futbol Ligi’nin yeni sezonu bu gece perdelerini açıyor.
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Bugün 07:30 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz