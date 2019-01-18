2. Küme de ‘Merhaba’ diyor

2019’da başlayan ancak 2018-2019 sezonu olarak anılan 2. Küme Futbol Ligi’nin yeni sezonu bu gece perdelerini açıyor. A Grubu’na dahil maçta, tamamen gençlerle sahaya çıkacak olan Yenidoğan Serdarspor ile başkanlığını Hüseyin Üner'in yaptığı Kirazlıyalı karşılaşacak. Müsabaka saat 19.15’te başlayacak. Haftanın diğer maçları yarın ve pazar günü oynanacak.