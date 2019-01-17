Türkiye eski Pist Şampiyonu Kadir Erbay’ın aynı adı taşıyan oğlu Kadir Erbay da Dünya Şampiyonası’na hazırlanıyor. 2019 MotoGP Asia Talent Cup Dünya Şampiyonası’na hazırlanan Kadir Erbay’ın, en büyük destekçisi tabii ki başta babası Kadir Erbay ve efsane Kocaelispor futbol takımı kaptanlarından Fevzi Açıkgöz. Kenan Sofuoğlu’nun da yakından takip ettiği Kadir Erbay, zirveyi hedefliyor.
Bugün 13:51 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 13:52 TSİ
Junior Kadir Erbay Dünya Şampiyonası’na bileniyor
Türkiye eski Pist Şampiyonu Kadir Erbay’ın aynı adı taşıyan oğlu Kadir Erbay da Dünya Şampiyonası’na hazırlanıyor.
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Bugün 13:51 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz