Junior Kadir Erbay Dünya Şampiyonası’na bileniyor

Türkiye eski Pist Şampiyonu Kadir Erbay’ın aynı adı taşıyan oğlu Kadir Erbay da Dünya Şampiyonası’na hazırlanıyor. 2019 MotoGP Asia Talent Cup Dünya Şampiyonası’na hazırlanan Kadir Erbay’ın, en büyük destekçisi tabii ki başta babası Kadir Erbay ve efsane Kocaelispor futbol takımı kaptanlarından Fevzi Açıkgöz. Kenan Sofuoğlu’nun da yakından takip ettiği Kadir Erbay, zirveyi hedefliyor.