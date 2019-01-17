İZOCAM işçisi, greve gidiyor!

Kristal-İş Sendikası, İZOCAM'ın Kocaeli Dilovası ve Mersin Tarsus’taki tesislerinde 2014 yılında örgütlendi. Patron sendikanın çoğunluğuna itiraz etti ve sendikadan yapılan açıklamaya göre bu itirazını yetkisiz bir mahkemeye yaparak yetki sürecini dört yıl geciktirdi. Buna karşın işçiler baskılara boyun eğmedi ve sendikadan istifa etmedi. İlerleyen zamanlarda İZOCAM'dan 4 işçinin işten çıkarıldığı öğrenildi.

İŞE İADE İSTEDİLER

Geçtiğimiz yıl toplu sözleşme görüşmeleri başlayan İZOCAM'ın yönetim kadrosunda 2017’de yaşanan değişim sonrası göreve yeni gelen yöneticilerle masaya oturan işçiler, uğradıkları hak kayıplarının telafisini ve örgütlenme nedeniyle işten atılan arkadaşlarının işe iadesini istedi.

PATRON TEKLİFİ GERİ ÇEKTİ

Görüşmeler sırasında taraflar idari maddeler konusunda uzlaşabildi, ancak sıra ücrete gelince görüşmeler tıkandı.

Sendikadan yapılan açıklamada şöyle dendi: "Asgari ücrete mahkûm edilmiş olan ve çoğu 10-15 yıllık kıdeme sahip olan üyelerimizin önüne önce şirketin yeterince kârlı olmadığı, sonrasında da patlak veren ekonomik kriz çıkarıldı. İşveren tarafından sendikamıza resmi olarak yapılmış olan ücret zammı teklifi bile birkaç gün sonra geri çekildi."

GREV VAR!

Kristal-İş Sendikası, tüm bu yaşananlar nedeniyle toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamadığını ve 18 Ocak’ta İZOCAM'a bağlı Dilovası ve Tarsus tesislerinde greve çıkacaklarını duyurdu. Kaynak: Birgün