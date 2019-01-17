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Esoto Ford çalışanları kan bağışında bulundu

“Kan acil değil, sürekli ihtiyaç” sloganı ile faaliyetlerini sürdüren Türk Kızılayı Derneği’nin bu sefer ki adresi, Esoto Ford servisi oldu.

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Kurulduğu yıllarda Türkiye’de kan bağışı oranlarını yüzde 20’den, günümüzdeki yüzde 80 oranına çıkaran Türk Kızılay derneği çalışmalarına devam ediyor. Toplu kan bağışı organizasyonları çerçevesinde, ilimizi dolaşan Kızılay yetkilerinin bu sefer ki durağı Esoto Ford Yetkili Servisi oldu. Esoto çalışanları Kızılay’a kan bağışında bulunarak, kan ihtiyacı olan hastalara yardım eli uzattı. İş adamı Ender Kayan’ın sahibi olduğu Ford yetkili servisine giden Kızılay ekipleri, çalışanları kan bağışı konusunda bilgilendirerek, kan bağışı yapmaları konusunda teşvik etti. Kızılay’ı kırmayan Esoto çalışanları da, kan bağışından bulunarak Kızılay’a destek oldu.

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