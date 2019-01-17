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Bilnet okulları ‘Sabahattin Ali’yi andı

Binet okulları, Türk edebiyatının önemli romancılarından Sabahattin Ali’yi andı. Anmaya konuk olarak,  Nebil Özgentürk ve Sabahattin Ali’nin kızı Filiz Ali davet edildi.

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Bilnet okulları, yazdığı kitaplar ve şiirleriyle nesilden nesile iz bırakan usta kalem Sabahattin Ali’yi anma gecesi düzenledi. Gecede, usta belgeselci, gazeteci- yazar Nebil Özgentürk’ün, “Kayıp Kemiklerin İzinde: Sabahattin Ali” belgesi izletildi. Bilnet Okulları Konferans Salonu’nda gerçekleşen etkinliğe, Sabahattin Ali’nin kızı, Filiz Ali konuk olarak davet edildi. Anma gecesine, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, Bilnet Okulları Kocaeli Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kormaz’ın yanı sıra, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda veli katıldı.

HAYATINI ANLATTILAR

Sabahattin Ali’yi anma gecesi, usta edebiyatçının hayatının anlatıldığı tiyatro gösteri ile başladı. Gösteride, okul öğrencilerinden Alp Tuna Başyiğit Sabahattin Ali’yi canlandırırken İrem Öztürk, Seray Toksöz, Aslı Karadenizli ve Oğuz Akkuş da gösteride sahne alan diğer öğrenciler oldu.  Gecede, Sabahattin Ali’nin yazdığı şiirlerden bestelenen “Melankoli”, “Çocuklar Gibi”, “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz”, “Leylim Ley”, “Aldırma Gönül”, “Göklerde Kartal Gibiydim”, “Ben Yine Sana Vurgunum” gibi parçalar müzik öğretmenleri Cumhur Koç ile Serhan Şahin tarafından seslendirildi. 

SABAHATTİN ALİ’Yİ ANLATTI

Etkinlikte gösterime sunulan, Nebil Özgentürk& Filiz Ali imzalı “Kayıp Kemiklerin İzinde: Sabahattin Ali” belgeseli büyük beğeni topladı.  Belgeselde, Sabahattin Ali’ye ait anılar, özel fotoğraflar ve usta edebiyatçının son zamanlarını geçirdiği evden kesitler sunuldu. Belgesel gösteriminin ardından duygularını paylaşan Nebil Özgentürk; “Sabahattin Ali’nin hayattayken yaşadığı sıkıntıları ve ölümüyle ilgili hikâyeyi her dinlediğimde gözlerim doluyor. Sizlerle bugün onun hayatını paylaşmak çok önemli ve çok özel. Öğretim faaliyetlerine yeni başlayan okulunuzun edebiyat üzerine bir konuyu ele almasına çok sevindim. Öğretmenlerimizi ve okul kurucunuzu kutluyorum.” İfadelerini kullandı.

Bugün 14:18 TSİ - Eğitim

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