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Fahri Korutürk’ten “Sıfır Atık Projesi”

Körfez Fahri Korutürk İlkokulu, geçtiğimiz yıl çevre gönüllüsü öğrenciler ile başlattığı “Sıfır Atık Projesi”ni daha geniş alanlara yayarak, önemli bir başarı elde etti.

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Körfez’de eğitim faaliyetlerini sürdüren Fahri Korutürk İlkokulu, geçtiğimiz yıl başlattığı “Sıfır Atık Projesi”nde ortaya koyduğu kararlılığın meyvesini almaya başladı. Hem öğrencileri teşvik etmek hem de geri dönüşüm faaliyetlerini arttırarak çevreyi korumayı hedefleyen projeye katılan öğrencilere sürpriz hediyeler veridi. Bir yıl içerisinde, 500 kg pil, 20 kg yağ, 3 bin ton kâğıt ve 3 ton elektronik atık toplamayı hedeflediklerini söyleyen okul müdürü Adnan Deniz, önemli ölçüde başarı sağladıklarını söyledi.

ÇEVRE HALKI 

Sadece öğrencilerin değil, çevre halkının da bu konuda bilinçlenmesini hedeflediklerini aktaran okul müdürü Adnan Deniz, projenin gelişimini şöyle anlattı; “Öğrencilerimiz kadar çevre halkımızı da bilgilendirmek amacıyla hazırlanan broşürler iş yerleri ve evlere dağıtıldı. 10 öğretmen ve 50 velimizin katılımıyla beceri sınıfında file örme ve kese kâğıdı yapma kursu açtık. 4 sınıf öğrencilerimiz velileriyle birlikte çalıştılar. Çocuklar yaptıkları kese kâğıtlarını kantin işletmecisine satarak kazandıkları parayla simit ve poğaça aldılar”

SÜRPRİZ ÖDÜLLER

Sıfır Atı Projesi’ ne katılan 1. ve 2. sınıf öğrencilerine ödül olarak kalem, diğer sınıflara ise futbol topu veriliyor. Ayrıca 5 kg atık pil, 5 kg atık yağ, 1 kg atık poşet, 20 kg atık kâğıt getirenlere de kursta örülen fileler hediye ediliyor.

Bugün 14:19 TSİ - Eğitim

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