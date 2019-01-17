İş kadınları eğitim aldı

İzgören Akademi ve İzmit Belediyesi ortaklığında, iş kadınlarının, çalışma hayatına daha kolay adapte olması, çalışırken karşılaşabilecekleri zorluklara dikkat çekmek adına “İnsan tanıma eğitimi” düzenlendi. Eğitimde konuşmacı olarak, İzgören Akademi eğitmeni Seda Altun davet edildi. Altun, kadınların iş hayatına nasıl daha rahat adapte olabileceklerine ilişkin bilgilerini paylaştı. İş kadınlarının etkinlikten memnun kaldıkları belirtildi. Yetkililer tarafından aktarılan bilgilere göre, eğitimler 20 Ocak’a kadar devam edecek.