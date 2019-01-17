Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 14:23 TSİ- Gündem G: Bugün 14:26 TSİ

Herekeli gençlerden Vali Aksoy’a ziyaret

Hereke Gençlik Eğitim ve Spor Derneği Başkanı Mehmet Şahin ve yönetimi, Vali Hüseyin Aksoy’u Gebze’deki makamında ziyaret ederek, dernek çalışmaları hakkında bilgi verdi

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Hereke Gençlik Eğitim ve Spor Derneği, Başkan Mehmet Şahin önderliğinde, Vali Hüseyin Aksoy’u, Gebze Valilik Binası’nda ziyaret etti. Ziyarette, Hereke Gençlik Derneği’nin faaliyetleri ve çalışmalarının konuşulduğu belirtildi. Şahin ve yönetimi, Vali Aksoy’a dernek çalışmaları hakkında bilgi verdi.

ORTAK PROJELER

Ziyaret esnasında fikirlerini paylaşan Vali Aksoy, bu tür derneklerinin kamu kuruluşları ile çalışarak faaliyetlerini yürütmesinin değerli olduğunu söyledi; Aksoy,  “Kadınlara yönelik sağlık taraması ve okuma yazma kursları düzenlenmesi, Milli Eğitim İl Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkeziyle gençlere yönelik projeler geliştirilmesi,  Gençlik ve Spor İl müdürlüğüyle sportif faaliyetler gibi konularda işbirliğine gidilmesi önemlilik arz ediyor” diye konuştu

BİRÇOK PROJE

Hereke Gençlik Derneği yetkilileri, kısa süre içerisinde birçok proje gerçekleştirdiklerini belirterek; beş okulda öğrenciler için şenlik, sinema günleri, kadınlara ve öğrencilere yönelik kültürel geziler, 70 öğrenciye ise bağlama kursu açtıklarını aktardılar.

Bugün 14:23 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Bilgi için tıklayın
Anket Hangi adayı destekliyorsunuz? Hürriyet mi, Gönül mü?
Dalkılıç, Dilovası’nda SP’nin adayı oldu! mask
Dalkılıç, Dilovası’nda SP’nin adayı oldu!
Bu kafe 8 yıldır faaliyette mask
Bu kafe 8 yıldır faaliyette
Özcan bir kursu daha tamamladı mask
Özcan bir kursu daha tamamladı
İzmit’e 60 kilometrelik yeşil yol mask
İzmit’e 60 kilometrelik yeşil yol
Emek Platformu: Krizin yükü halkın üzerinde mask
Emek Platformu: Krizin yükü halkın üzerinde
Memur Sen’den Kırılmaz ziyareti mask
Memur Sen’den Kırılmaz ziyareti
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B
Sibel Gönül, fena düştü! mask
Sibel Gönül, fena düştü!
AKP'nin aday adayı Sibel Gönül'ü eleştirdi mask
AKP'nin aday adayı Sibel Gönül'ü eleştirdi
Güray Oruç'tan Sibel Gönül'e çok sert eleştiri! mask
Güray Oruç'tan Sibel Gönül'e çok sert eleştiri!
Alçıpan ustası kendini astı! mask
Alçıpan ustası kendini astı!
Meteorolojiden 2 ilçemiz için kar uyarısı! mask
Meteorolojiden 2 ilçemiz için kar uyarısı!
Doğan 10 yılın ardından veda etti: "Hoşçakal İzmit" mask
Doğan 10 yılın ardından veda etti: "Hoşçakal İzmit"

GALERİ

Kandıralılar gecesinde dostluk rüzgarı mask
Kandıralılar gecesinde dostluk rüzgarı
Sokak hayvanlarını beslemek için İstanbul’daki dairesini sattı mask
Sokak hayvanlarını beslemek için İstanbul’daki dairesini sattı
"Çocuğunuza destek olun çocuğunuzla şarkı söyleyin" mask
"Çocuğunuza destek olun çocuğunuzla şarkı söyleyin"
Hak ettiniz ve başardınız çocuklar! mask
Hak ettiniz ve başardınız çocuklar!
Karamürsel’de ahşap bina alev alev yandı mask
Karamürsel’de ahşap bina alev alev yandı
Akşener, Serdar Kaman'ı resmen açıkladı! mask
Akşener, Serdar Kaman'ı resmen açıkladı!
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL