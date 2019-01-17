Herekeli gençlerden Vali Aksoy’a ziyaret

Hereke Gençlik Eğitim ve Spor Derneği, Başkan Mehmet Şahin önderliğinde, Vali Hüseyin Aksoy’u, Gebze Valilik Binası’nda ziyaret etti. Ziyarette, Hereke Gençlik Derneği’nin faaliyetleri ve çalışmalarının konuşulduğu belirtildi. Şahin ve yönetimi, Vali Aksoy’a dernek çalışmaları hakkında bilgi verdi.

ORTAK PROJELER

Ziyaret esnasında fikirlerini paylaşan Vali Aksoy, bu tür derneklerinin kamu kuruluşları ile çalışarak faaliyetlerini yürütmesinin değerli olduğunu söyledi; Aksoy, “Kadınlara yönelik sağlık taraması ve okuma yazma kursları düzenlenmesi, Milli Eğitim İl Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkeziyle gençlere yönelik projeler geliştirilmesi, Gençlik ve Spor İl müdürlüğüyle sportif faaliyetler gibi konularda işbirliğine gidilmesi önemlilik arz ediyor” diye konuştu

BİRÇOK PROJE

Hereke Gençlik Derneği yetkilileri, kısa süre içerisinde birçok proje gerçekleştirdiklerini belirterek; beş okulda öğrenciler için şenlik, sinema günleri, kadınlara ve öğrencilere yönelik kültürel geziler, 70 öğrenciye ise bağlama kursu açtıklarını aktardılar.