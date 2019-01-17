İzmit sinemalarında bu hafta 8 yeni film vizyonda

Borç Harç

Borç Harç, borçlarından kurtulmaya çalışan bir adamın hikâyesini konu ediyor. Genç bir adam olan Murat, bir televizyon kanalında çalışmaktadır. Troll haberler yaparak geçimini sağlayan Murat sevgilisi ile evlilik hazırlığındadır. Ancak evlilik için yapılan hazırlık onun pek de düşlediği gibi değildir. Kız arkadaşının hayatında bir kere gerçekleşeceğini düşlediği bu büyük gün için onlarca isteği vardır. Murat pek de gönlü razı gelmese de istekleri yerine getirmeye çalışır. Ancak evlenmelerine az bir zaman kala çiftin yolları ayrılır. İlişkiden geri Murat için sadece yüklü bir borç kalır. Kendisini borç batağının içerisinde bulan Murat bundan kurtulmanın yolunu arar. Tam da bu sırada patronundan beklenmedik bir teklif gelir. Murat, bir anda kendisini TV kanalının başında bulur. Borçlarından kurtulup yeni bir hayata başladığını düşünen Murat, kısa süre sonra gerçeklerin pek de göründüğü gibi olmadığını anlar.

Uçan ayı ve Kayıp Elmas

Küçük bir çocuk olan Ahmet, ailesi ile birlikte fakir bir köyde yaşamaktadır. Ahmet'in babası terzilikle uğraşmaktadır ve oğlu Ahmet'in de kendisi gibi terzi olmasını istemektedir. Fakat Ahmet'in niyeti başkadır. O terzi olmayı değil, macera peşinde koşmak ve dünyayı dolaşan bir gezgin olmayı hayal etmektedir. Bir gün bulduğu sihirli bir halı Ahmet'in hayallerinin gerçekleşmesini sağlar. Tesadüfen bulduğu sihirli halı, Ahmet'in diyar diyar gezmesini sağlayacaktır. Uçan halıyı kullanmasının öğrenen Ahmet, en iyi arkadaşı olan keçisini de yanına alarak macera dolu bir yolculuğa koyulur. Ahmet'in bu macerasında yolda tanıştığı yeni dostları da ona eşlik eder. Hayallerinin peşinden gidip bilmediği bir maceraya atılan Ahmet'in karşısına rüyasında bile göremeyeceği bir hazine çıkar. Ancak küçük çocuk her şeyden önce peşine düşen düşmanlarla mücadele etmek zorundadır.

Karakomik filmler

"Karakomik Filmler"in devam halkası olan yapımın yönetmen koltuğunda Arif v 216, G.O.R.A., A.R.O.G., Hokkabaz gibi yapımlarla gişe rekorlarına imza atan Cem Yılmaz oturuyor. Yılmaz'ın başrolünü de üstlendiği "Karakomik Filmler Kaçamak'ın yapımı NuLook ve CMYLMZ Fikirsanat'a ait.

İmgeler ve Sözcükler

Bir elin beş parmağı gibi beş farklı hikayede oluşan Le livre d'image’ın yönetmen koltuğunda Oscar Onur Ödülü sahibi Jean-Luc Godard oturuyor. Beş bölümden oluşan filmde “Bellek nasıl işler?”, “Rüyalar nerede başlar?”, “İmgeler ve sözcükler nerede üst üste biner?”, “Ve ne zaman ayrılır?” sorularının yanıtları aranıyor.

Glass

James McAvoy ve Anya Taylor-Joy'un başrolünü üstlendiği Parçalanmış ile Bruce Willis ve Samuel L. Jackson'ın başrollerini üstlendiği Ölümsüz filmlerini birleştiren yapım, Parçalanmış üçlemesinin devam halkası. Filmde, aşırı güçlü ve zarar görmeme yeteneğine sahip olan David Dunn, Kevin Wendell Crumb'ın parçalanmış kişiliklerinden biri olan ve en tehlikelisi olarak öne çıkan The Beast'in peşine düşüyor. Bu kovalamaca sırasında, kemiklerinin narinliğini şeytani zekâsı ile dengeleyen Mr. Glass'ın gölgesi de yavaş yavaş kendini göstermeye başlıyor. Glass'ın bildiği kimi sırlar iki adam için de kritik düzeyde önem kazanıyor. Aynı psikiyatri kliniğinde tedavi gören üç adam, birbirlerinden bambaşka karakterlerde olmalarına rağmen, "süper kahraman olduklarına inanan insanlar" üzerine uzmanlaşmış olan bir psikiyatrın bakımında tedavi için psikiyatri merkezine yatırılıyor. Ancak Mr. Glass ve Crumb'ın bir araya gelişi, kaçınılmaz olarak bir firar ile sonuçlanıyor. Onları durdurabilecek tek kişi olan Dunn da arkalarından firar ederek ikilinin peşine düşüyor..

Can Dostlar

Çocuklar zamanlarının çoğunu telefonları ile oynayarak geçirmeye başlar. Eskiden sık sık bir araya gelip sokakta gönüllerince eğlenen gençler şimdi günlerini telefon başında geçirir. Ama artık buna bir son verme zamanı gelmiştir. Mahalleye yeni gelen çocukların da ısrarı sonucu telefonlarını bir kenara bırakıp sokaklarda, parklarda oynamaya karar verirler. Ancak aşmaları gereken büyük bir sorun vardır. Parkın bitişiğinde oturan Kötü Kazım parka oynamaya gelen herkesin korkulu rüyası olmuştur. Büyük bir sır saklayan Kazım’dan parkı geri almaya çalışan çocuklar bir olup zorlu bir mücadeleye atılır. Güldüy Güldüy Show Çocuk ekibinin yeni filmi Can Dostlar'ın yönetmen koltuğunda Tuğçe Soysop oturuyor. Senaryo ekibinde Murat Kepez, Uğur Gövercin, Dinar Kahveci, Cihan Deniz, Nagihan Cemcir, Onur Ümit, Öner Ateş ve Pelin Serin'in yer aldığı filmin kadrosunda Selim Bayraktar, Berat Efe Parlar, Esat Polat Güler, Eda Döğer, Dora Dalgıç, Taha Sönmezışık, Zeynep Ilgın Çelik gibi isimler bulunuyor. Tuğçe Soysop ekibin diğer filmi olan "Bizim Köyün Şarkısı" filminin de yönetmenliğini üstlenmişti.

Arakçılar

Osamu ve ailesi hırsızlık yaparak geçinmektedir. Yine bir gün Osamu ve oğlu bir marketten yiyecek bir şeyler çalıp eve dönerlerken küçük bir kıza rastlarlar. Kız dondurucu soğukta dışarıda kalmıştır. Aile küçük kızı evlerine almayı pek istemez fakat yaşadığı sıkıntıları öğrendiklerinde onunla ilgilenmeye karar verirler. Küçük kız kısa sürede ailenin neşesi haline gelir. Onlar hayatta kalabilmek için suç işleyerek zar zor para kazansalar da, küçük kızla birlikte mutlu bir yaşam sürerler. Fakat gizli bir sırrın ortaya çıkması ailenin ve küçük kızın hayatını tamamen değiştirir.

Sadık Dostum

Sadık Dostum, sahibini bulmak için 400 mil yol kat eden bir köpeğin hikayesini konu ediyor. Sevimli bir köpek yavrusu olan Bella’yı terk edilmiş bir binada bulan Lucas, ne yapacağına karar veremez. Yavru köpeği tek başına bırakmak istemeyen Lucas, onu eve götürmek ister ancak annesi ile birlikte yaşadığı evin sahibi, eve köpek sokmaya izin vermez. Bella’yı bırakacak yer bulamayan Lucas çareyi köpeği gizlice eve sokmakta bulur. Sevimli köpek yeni evinden oldukça mutludur ve kısa sürede ailenin bir parçası haline gelir. Ancak onu komşulardan saklamak gün geçtikçe zorlaşır. Lucas, Bella’yı evde daha fazla saklayamayınca büyük bir risk alır. Gazilerin kaldığı bir hastanede çalışan genç adam, Bella’yı hastanede saklamaya başlar. Sevimli köpek Bella burada da herkesin neşe kaynağı olur. Ancak Bella bir kontrol sırasında yakalanınca, ne yapacağına karar veremeyen Lucas’ın onu koruyucu bir aileye göndermekten başka çaresi kalmaz. Bu zorunlu ayrılık ikisini de derinden etkiler. Kilometrelerce uzağa gönderilen ve sahibinden ayrı kalmak istemeyen sevimli köpek, kilometrelerce uzakta evine geri dönmek için tehlikeli bir yolculuğa atılır.