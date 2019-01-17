Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 14:51 TSİ- Siyaset G: Bugün 14:53 TSİ

Büyükakın gençlere seslendi

Dünyanın teknoloji alanında büyük bir değişim geçirdiğini belirten AKP’nin Büyükşehir adayı Tahir Büyükakın, “Gençleri geleceğin dünyasına hazırlayacağız” dedi.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

AKP Büyükşehir Belediye Başkan adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Körfez ilçede düzenlenen toplantıda gençlerle bir araya geldi. Ev sohbetinde gençlere hitap eden başkan adayı Büyükakın, Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye’ye örnek olan ödüllü Kılavuz Gençlik Modelini ilk zamanlar kurgularken, dinamik bir gençlik yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

EN AZ 1 YABANCI DİL

Amaçları kapsamında her alanda önce lider gençler yetiştireceklerini ifade eden Büyükakın, “Kocaeli’de yaşayan gençlerin spor ve güzel sanatların bir dalıyla amatör veya profesyonel olarak ilgilenmesi ilk hedeflerimiz arasında. Gençlerin en az bir yabancı dil bilmesini arzu ediyoruz. İyi bir gençlik yetiştirerek, nitelikli insanların yaşadığı bir Kocaeli oluşturmak amacındayız” dedi.

“GELECEĞİMİZ ÇOK PARLAK”

Gençlere bilginin en önemli güç olduğunu da söyleyen Büyükakın, “Bilgiye hakim olan her konuya hakim olur. Bunu başaramayan ülkeler dışarıda kalacak. 2030 yılında Çin’in dünya birincisi olduğu, Türkiye’nin ise beşinciliğe yükseldiği bir dünyada yaşayacağımız öngörülüyor. Avrupa yaşlanan nüfusuyla bu yarışın dışında kalacak. Türkiye dinamik ve eğitimli nüfusuyla dünyanın en büyük ekonomilerinden birine sahip olacak. Gençlerimizi buna hazırlamak istiyoruz” diye konuştu.

Bugün 14:51 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Bilgi için tıklayın
Anket Hangi adayı destekliyorsunuz? Hürriyet mi, Gönül mü?
Hürriyet, Gönül’ü 3’e katladı! mask
Hürriyet, Gönül’ü 3’e katladı!
MHP'nin meclisteki vekil sayısı düştü mask
MHP'nin meclisteki vekil sayısı düştü
Kaman, seçim startını Atatürk Anıtı’ndan verecek mask
Kaman, seçim startını Atatürk Anıtı’ndan verecek
AKP’de adayların yaş ortalaması düştü mask
AKP’de adayların yaş ortalaması düştü
SP’li Mutlu, taşımacılık esnafının sorunlarını dinledi mask
SP’li Mutlu, taşımacılık esnafının sorunlarını dinledi
Zafer Mutlu, Başiskele’yi karış karış geziyor mask
Zafer Mutlu, Başiskele’yi karış karış geziyor
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B
Sibel Gönül, fena düştü! mask
Sibel Gönül, fena düştü!
AKP'nin aday adayı Sibel Gönül'ü eleştirdi mask
AKP'nin aday adayı Sibel Gönül'ü eleştirdi
Güray Oruç'tan Sibel Gönül'e çok sert eleştiri! mask
Güray Oruç'tan Sibel Gönül'e çok sert eleştiri!
Alçıpan ustası kendini astı! mask
Alçıpan ustası kendini astı!
Meteorolojiden 2 ilçemiz için kar uyarısı! mask
Meteorolojiden 2 ilçemiz için kar uyarısı!
Doğan 10 yılın ardından veda etti: "Hoşçakal İzmit" mask
Doğan 10 yılın ardından veda etti: "Hoşçakal İzmit"

GALERİ

AKP’li meclis üyesi CHP’li vatandaşın üzerine yürüdü mask
AKP’li meclis üyesi CHP’li vatandaşın üzerine yürüdü
Kandıralılar dostluğa vesile oldu mask
Kandıralılar dostluğa vesile oldu
Sokak hayvanlarını beslemek için İstanbul’daki dairesini sattı mask
Sokak hayvanlarını beslemek için İstanbul’daki dairesini sattı
"Çocuğunuza destek olun çocuğunuzla şarkı söyleyin" mask
"Çocuğunuza destek olun çocuğunuzla şarkı söyleyin"
Hak ettiniz ve başardınız çocuklar! mask
Hak ettiniz ve başardınız çocuklar!
Karamürsel’de ahşap bina alev alev yandı mask
Karamürsel’de ahşap bina alev alev yandı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL