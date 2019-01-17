Büyükakın gençlere seslendi

AKP Büyükşehir Belediye Başkan adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Körfez ilçede düzenlenen toplantıda gençlerle bir araya geldi. Ev sohbetinde gençlere hitap eden başkan adayı Büyükakın, Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye’ye örnek olan ödüllü Kılavuz Gençlik Modelini ilk zamanlar kurgularken, dinamik bir gençlik yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

EN AZ 1 YABANCI DİL

Amaçları kapsamında her alanda önce lider gençler yetiştireceklerini ifade eden Büyükakın, “Kocaeli’de yaşayan gençlerin spor ve güzel sanatların bir dalıyla amatör veya profesyonel olarak ilgilenmesi ilk hedeflerimiz arasında. Gençlerin en az bir yabancı dil bilmesini arzu ediyoruz. İyi bir gençlik yetiştirerek, nitelikli insanların yaşadığı bir Kocaeli oluşturmak amacındayız” dedi.

“GELECEĞİMİZ ÇOK PARLAK”

Gençlere bilginin en önemli güç olduğunu da söyleyen Büyükakın, “Bilgiye hakim olan her konuya hakim olur. Bunu başaramayan ülkeler dışarıda kalacak. 2030 yılında Çin’in dünya birincisi olduğu, Türkiye’nin ise beşinciliğe yükseldiği bir dünyada yaşayacağımız öngörülüyor. Avrupa yaşlanan nüfusuyla bu yarışın dışında kalacak. Türkiye dinamik ve eğitimli nüfusuyla dünyanın en büyük ekonomilerinden birine sahip olacak. Gençlerimizi buna hazırlamak istiyoruz” diye konuştu.