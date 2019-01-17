AKP Körfez’de görev dağılımı tamam

AKP’de genel merkez tarafından Körfez İlçe Başkanı olarak atanan Ramazan Tuna tarafından hazırlanan ve onay alan yeni ilçe yönetiminin ilk toplantısında görev dağılımı da yapıldı. Yapılan yönetim kurulu toplantısı ile duyurulan görevlendirmede partinin iki numaralı koltuğu olarak bilinen Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı’na Fehmi Öztürk’ün atandığı belirtildi. Teşkilatlanma biriminin başında ise Şaban Aydın yer aldı. Bu arada yapılan toplantıya belediye başkan adayı gösterilen eski ilçe başkanı Şener Söğüt de katıldı.

GÖREV DAĞILIMI

Ramazan TUNA (Başkan)

Fehmi ÖZTÜRK (Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı)

Şaban AYDIN (Teşkilat Başkanı)

Nurettin OKUDAN (Seçim İşleri Başkanı)

Güncer YETEN (Tanıtım ve Medya Başkanı)

Hüseyin TUNÇ (Sosyal Politikalar Başkanı)

Türkay KAYA (Yerel Yönetimler Başkanı)

Miray BASA (Ekonomi İşler Başkanı)

Erdal DURMUŞ (Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı)

Adem TETİK (Mali ve İdari İşler Başkanı)

Sevil ÖZBEK (İlçe Sekreteri)