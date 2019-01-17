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Hürriyet: Kandıra’da hak yerini buldu

CHP Kocaeli Milletvekili Hürriyet, Sungurlu Barajı’nın ÇED Olumlu Kararı’nın mahkemece iptal edilmesinin ardından yaptığı açıklamada, hakkın yerini bulduğunu söyledi.

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DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılmak istenen Kandıra’nın Akçaova ve Teksen köyleri dahil olmak üzere 15 köyü sular altında bırakacak Sungurlu Barajı ile ilgili olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından alınan ÇED Olumlu Kararı 11. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. Konunun başından beri takipçisi olan ve Kandıra köylüsünün yanında olan Fatma Kaplan Hürriyet konuyla ilgili bir açıklama yayınladı.

MECLİSTE DİLE GETİRMİŞTİ

Sungurlu Barajı ÇED Olumlu Kararı’nın iptal edildiğinin ortaya çıkmasının ardından bir açıklama yayınlayan CHP Kocaeli Milletvekili ve İzmit Belediyesi Başkan adayı Hürriyet; “Kandıra’nın Akçaova ve Teksen Köylerini tamamen sular altında bırakacak ve bu köylerle çevresindeki 16 köyü daha etkileyecek olan Sungurlu Barajı ile ilgili köylümüzün her daim yanında olduk, birlikte mücadele verdik. 2015'te Akçaova'da yapılan ÇED Toplantısında yalnız bırakmadık, mecliste sürekli olarak dile getirdik, araştırma önergemizi sunduk. Yaklaşık 5 bin ton orman ürünü, 2 bin ton fındık, 5 bin ton sütün, 10 bin ton beyaz etin ve 60 ton doğan mantarın üretimiyle yıllık 50 milyon TL'ye yakın üretim heba olacak dedik. Yanlış yapıyorsunuz, birileri zengin olsun diye kimse toprağından olmamalı, zengin tarım arazileri sular altında kalmamalı diye defalarca dile getirmiştik. Neden İstanbul’un 2071 yılına kadar suya ihtiyacı yok derken, 50 yıl ömrü bulunan baraj yapılmak isteniyor diye sormuştuk”

“BU KEZ RANT KAZANMADI”

Açıklamalarına devam eden Hürriyet “İstanbul 11. İdare Mahkemesi de yapılan ÇED Toplantısı ve kararının ne kadar mantıksız, haksız olduğunu gördü. Mahkeme ‘Projenin yapılacağı sahanın özelliğe göre gerekli ve yeterli bilimsel araştırma ve irdelemelerin yapılmadığı, keşif esnafında elde edilen bilgi ve bulgular ile dosyada mevcut veriler esas alınarak yapılacak değerlendirmenin ise çevresel etkileri tam anlamıyla ortaya koyamayacağı sonucuna varılmış olup, eksik incelemeye dayalı olarak hazırlanan ÇED Raporu dayanak alınarak verilen dava konusu 4192 sayılı 'ÇED OLUMLU' kararında hukuka uygunluk bulunmamıştır’ diyerek ÇED kararını iptal etmiştir. Sonunda kazanan rant değil, sonuna kadar arkasında durduğumuz Akçaovalı ve Teksenli olmuş, hak yerini bulmuştur” dedi.

Bugün 14:55 TSİ - Siyaset

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