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Hürriyet: İstihdam öncelikli projeler üreteceğiz

CHP’nin İzmit adayı Fatma Kaplan Hürriyet, beraberindeki kalabalık bir partili grup ile birlikte ilçedeki sendika şubelerini ziyaret etti. Hürriyet, yerel yönetimlerdeki tüm projelerinin istihdam öncelikli olarak yapılacağını söyledi.

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CHP İzmit Belediyesi Başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet, sendikaların İzmit’teki şubelerini ziyaret etti. Hürriyet’e ziyaretlerinde CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, belediye meclis üyesi Veli Beyaztaş, ilçe yöneticileri Dalistan Filiz, Mehmet Baştürk, Osman İlhan Cebeci, İzmit SKM üyeleri Ömer Akın, Hasan Çelik ve partililer eşlik etti.

CESARET GEREKİYOR

CHP’li heyet sırasıyla Lastik-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Yusuf Bayraktar, Belediye-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Osman Şar, Genel-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Küçük, Eğitim-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Emine Çalık ve Emekli-Sen Kocaeli Şube Başkanı İbrahim Turgut’u ziyaret etti. Buluşmalarda konuşan Hürriyet, “Zengin bir kentteyiz, ancak buna rağmen bu şehirde Eskişehir konuşuluyorsa bunu sorgulanmalı. Bu kentin kaynağı, denizi, tarihi var. Vizyon projeler üretilmiyor” dedi.

“BAŞKA BİR İZMİT MÜMKÜN”

Doğru projeleri uygulayacak iradenin de ortaya konması gerektiğini dile getiren İzmit Belediye Başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet, “Doğru projeleri bulmak sorun değil, bunları uygulayacak iradenin olması da önemli. İzmit işçi kenti, ama maalesef işçi dostu değil. Bu millet iktidara 7 vekil ve belediye başkanları verdi. Grevleri görüyoruz, ama çözme iradesi sergilemiyorlar. Bu konularda orta yolu bulmak lazım. Başka bir İzmit mümkün. Toplum desteği ile yapılamayacak şey yok. Bütün projelerimiz istihdam öncelikli olacak” açıklamasında bulundu.

Bugün 14:56 TSİ - Siyaset

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