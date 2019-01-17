Şayir'den kamu ziyaretleri

AKP Dilovası Belediye Başkan adayı Hamza Şayir, ilçedeki ziyaretlerine kamu kurumları ile başladı. Şayir’e ilçedeki gezisi sırasında Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, AKP İlçe Başkanı Osman Akbulut ve parti yöneticileri eşlik etti. İlk ziyareti Kaymakam Mustafa Asım Alkan’a yapan Şayir, daha sonra buradaki diğer birimlere konuk oldu.

EMNİYET VE JANDARMA

Dilovası İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Turan Güneş, İlçe Jandarma Komutanı Muharrem Poyraz ve İŞKUR Şube Müdürü Şerif Yılmaz ile bir araya gelen Şayir, ziyaretlerde iletile talep ve önerileri de dikkatle dinledi. Şayir, “Başta kaymakamımız olmak üzere tüm kamu yetkililerinin görüşleri bizim için önemli olacak” dedi.

ORTAK NOKTA DİLOVASI

Dilovası’nın geleceği adına mücadele verdiklerini dile getiren Şayir, “Hepimizin ortak noktası ilçemizdir. 31 Mart seçimlerinden sonra güzel ve yaşanılabilir bir Dilovası için birlikte çalışacağız. aynı şekilde ilçemizdeki sivil toplum kuruluşlarının görüşlerini de alacağız” diye konuştu.