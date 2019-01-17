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AKP’li Sezer teşkilatla ile buluştu

AKP Gölcük Belediye Başkan adayı Ali Yıldırım Sezer, ilçe başkanı Çetin Seymen ile birlikte ilçe binasında parti teşkilatlarıyla bir araya geldi.

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AKP Gölcük Belediye Başkan adayı Ali Yıldırım Sezer, ilçe başkanı Çetin Seymen ile birlikte ilçe binasında parti teşkilatlarıyla bir araya geldi. AKP Gölcük İlçe SKM, meclis üyeleri, ana kademe, kadın ve gençlik kolları ile mahalle başkanlarıyla iki ayrı toplantıda buluşan Sezer, 31 Mart seçimlerinden Gölcük’te yeni zaferler elde edileceğine inandığını söyledi.

“ÜLKENİN ÖNÜ AÇILACAK”

Partililere seslenen başkan adayı Sezer, “Zorlu bir seçime giriyoruz. Bu seçimi de zaferle bitireceğiz. AK Parti bayrağı yine Gölcük burçlarında dalgalanacak. Bu süreçte sizlere çok büyük görevler düşüyor. 31 Mart seçimleri şu ana kadar olan seçimlerin belki de en önemlisi. Biz bu seçimi başardığımız takdirde ülkemizin önü açılacaktır” dedi.

“OYUMUZU ARTIRACAĞIZ”

Konuşmasına “Sen, ben yok, Gölcük var” diyerek devam eden Sezer, “Sabahın ilk ışıklarından gecenin geç saatlerine kadar hep birlikte çalışacağız. Bir kişinin dahi vereceği oyu önemseyeceğiz. Cumhurbaşkanımız, Gölcük’ün adayı sensin dediği andan itibaren, bir dakika bile boşa harcayamayız. İnanıyoruz ki çalışmalarımızla Gölcük’te oyumuzu artıracağız. Bu seçimden büyük bir zaferle ayrılacağız” diye konuştu.

Bugün 14:58 TSİ - Siyaset

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