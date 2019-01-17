Şahin: Kandıralılar yerel yönetime dahil olacak

İYİ Parti Kandıra Belediye Başkan adayı Ercüment Şahin, seçim gezilerine aralıksız şekilde devam ediyor. Her günü bir mahallede geçiren başkan adayı Şahin, önceki gün Merkez Erikli Mahallesi’nde esnaf ziyaretleri yaptı ve vatandaşlarla bir araya geldi. İlçede yapılması gereken projeler hakkında konuşan İYİ Partili aday Ercüment Şahin, “Kandıra’nın geleceği ile ilgili çok özel projelerimiz var. Halkın tamamıyla dahil olacağı bir yönetim anlayışı ile Kandıra’mızı hep birlikte yöneteceğiz” dedi.