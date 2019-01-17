Dursun: Gebze sanat kenti olacak

CHP Gebze Belediye Başkan Adayı Av. Recep Dursun, Gebze’nin kültür ve sanat açısından sınıfta kaldığını, göreve geldiklerinde sanat ve sanatçısıyla konuşulan bir Gebze oluşturacaklarını söyledi. Dursun, “Kültür projeleri çok önemli. Gençlerimizin sanatla bir araya gelmesini istiyoruz. Bu kapsamda sanat sokakları yapacağız, ayrıca sokak müzisyenlerine destek olacağız. Gençlerin sanatla uğraşabilmesi için çaba göstereceğiz. Bu alandaki projelerimizin hayata geçirilmesi ile Gebze, tam anlamıyla bir sanat kenti olacak” şeklinde konuştu.