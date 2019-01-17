CHP Gebze Belediye Başkan Adayı Av. Recep Dursun, Gebze’nin kültür ve sanat açısından sınıfta kaldığını, göreve geldiklerinde sanat ve sanatçısıyla konuşulan bir Gebze oluşturacaklarını söyledi. Dursun, “Kültür projeleri çok önemli. Gençlerimizin sanatla bir araya gelmesini istiyoruz. Bu kapsamda sanat sokakları yapacağız, ayrıca sokak müzisyenlerine destek olacağız. Gençlerin sanatla uğraşabilmesi için çaba göstereceğiz. Bu alandaki projelerimizin hayata geçirilmesi ile Gebze, tam anlamıyla bir sanat kenti olacak” şeklinde konuştu.
Bugün 15:00 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 15:01 TSİ
Dursun: Gebze sanat kenti olacak
CHP Gebze Belediye Başkan Adayı Av. Recep Dursun, Gebze’nin kültür ve sanat açısından sınıfta kaldığını, göreve geldiklerinde sanat ve sanatçısıyla konuşulan bir Gebze oluşturacaklarını söyledi.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 15:00 TSİ - Siyaset
Şehir Markaları
1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!
0
(262 ) 323 39 17
Bilgi için tıklayın
Anket Hangi adayı destekliyorsunuz? Hürriyet mi, Gönül mü?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz