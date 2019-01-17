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Yıldız erkeklerde Çınarlı şampiyon: 3-2

Kocaeli Yıldız Erkekler Voleybol Ligi’nde dün müthiş bir final izlendi.

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Kocaeli Yıldız Erkekler Voleybol Ligi’nde dün müthiş bir final izlendi. Tam 5 set süren maçta Çınarlı ortaokulu, Tie-Break setinde maçı kazanarak Kocaeli şampiyonu oldu. Rakibine yenilen Uluğbey Ortaokulu ikinci olmasına rağmen, ilimizi temsil etme hakkını elde etti. Şampiyon Hasan Gemici’de oynanan final maçından önce de üçüncülük maçında Uzunçiftlik Hasanpaşa Ortaokulu, Turgutreis’i set vermeden 3-0 yenerek kupayı aldı.

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