Kocaeli Yıldız Erkekler Voleybol Ligi’nde dün müthiş bir final izlendi. Tam 5 set süren maçta Çınarlı ortaokulu, Tie-Break setinde maçı kazanarak Kocaeli şampiyonu oldu. Rakibine yenilen Uluğbey Ortaokulu ikinci olmasına rağmen, ilimizi temsil etme hakkını elde etti. Şampiyon Hasan Gemici’de oynanan final maçından önce de üçüncülük maçında Uzunçiftlik Hasanpaşa Ortaokulu, Turgutreis’i set vermeden 3-0 yenerek kupayı aldı.
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Yıldız erkeklerde Çınarlı şampiyon: 3-2
Kocaeli Yıldız Erkekler Voleybol Ligi’nde dün müthiş bir final izlendi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz