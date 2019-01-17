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ADD’den Uğur Mumcu anmasına davet

Kocaeli Atatürkçü Düşünce Dernekleri Eşgüdüm Şube Başkanı Ahmet Kavaz  24 Ocak’ta yapılacak olan Uğur Mumcu Anma programına tüm vatandaşları ve STK’ları davet etti.

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Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) İzmit şube binasında Kocaeli Atatürkçü Düşünce Dernekleri Eşgüdüm Şube Başkanı  Ahmet Kavaz  tarafından gerçekleştirilen basın açıklamasında, “24 Ocak Perşembe günü Uğur Mumcu’nun katledilişinin 26. Yılı dolayısı ile Uğur Mumcu’nun adını taşıyan parkta Saat 12:30’ da Atatürkçü Düşünce Dernekleri Kocaeli örgütleri öncülüğünde anma programı ve basın açıklaması yapılacaktır. İlimizde bulunan tüm siyasi partileri, sivil toplum örgütleri, sendikaları, basın örgütlenmelerini, dernekleri ve tüm Uğur Mumcu sevenleri bu etkinliğe katılmalarını sağlamaları yönünde davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi. Basın açıklamasına Kavaz’ın yanı sıra ADD Kocaeli Şube Başkanı Taylan Bingöl, ADD şube başkanları ve dernek üyeleri katılım gösterdi.  Selin BECER

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