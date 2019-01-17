Derince Sırrıpaşa Mahallesi Çavdar Caddesi üzerinde bulunan bir medikal malzeme dükkanına müşteri kılığında gelen kişi, burada dükkandaki kasiyerin kafasının karıştırarak tırnakçılık yöntemiyle 300 TL’yi alarak iş yerinden uzaklaştı. Kapanış saatinde kasada açık çıkması üzerine güvenlik kameralarını izleyen iş yeri sahibi kayıtlarda hırsızlığı fark ederek polise bildirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, iş yerinden para çalan zanlının daha önce de benzer suçlardan 17 adet suç kaydı olan Ü.Ç. (48) isimli şüpheli olduğunu tespit etti. Araştırmayı derinleştiren ekipler, Ü.Ç.'yi İstanbul Esenler'de yakalayarak gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen zanlı, burada tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Nuri AKÇAHARMAN
Bugün 15:35 TSİ- Asayiş Güncelleme: Bugün 15:36 TSİ
İş yerinden para çaldı, polise yakalandı
Derince Sırrı Paşa Mahallesinde bulunan bir medikal malzeme dükkanından tırnakçılık yöntemiyle 300 TL çaldığı öne sürülen şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
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Bugün 15:35 TSİ - Asayiş
Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz