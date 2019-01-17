Edinilen bilgiye göre vatandaşın güven ve huzur içerisinde yaşaması amacıyla çalışmalarını sürdüren İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir şahsı durdurdu. Kimlik kontrolü yapılan 24 yaşındaki B.A. adlı üniversite öğrencisinin FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranmasının olduğunu belirleyen ekipler, şahsı gözaltına aldı. Emniyete götürülen şahsın, işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan polis ekipleri tarafından bir başka alanda şüphelenilerek durdurulan S.A.(49) adlı şahsın üzerinde 4 gr uyuşturucu madde, M.R.O.(32) adlı şahısta ise ruhsatsız tabanca ve 6 adet fişek elde ele geçirildi. Şüphelilerin gerekli işlemlerin yapılması için İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü öğrenildi.
Bugün 15:36 TSİ- Asayiş Güncelleme: Bugün 15:37 TSİ
FETÖ’den aranan öğrenci kimlik kontrolünde yakalandı
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde devriye görevindeki polis ekiplerinin yaptıkları kimlik kontrollerinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranması olan 24 yaşındaki üniversite öğrencisi gözaltına alındı.
Haber albümü için resme tıklayın
Şehir Markaları
1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!
0
(262 ) 323 39 17
Bilgi için tıklayın
Anket Hangi adayı destekliyorsunuz? Hürriyet mi, Gönül mü?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz