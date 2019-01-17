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FETÖ’den aranan öğrenci kimlik kontrolünde yakalandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde devriye görevindeki polis ekiplerinin yaptıkları kimlik kontrollerinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranması olan 24 yaşındaki üniversite öğrencisi gözaltına alındı.

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Edinilen bilgiye göre vatandaşın güven ve huzur içerisinde yaşaması amacıyla çalışmalarını sürdüren İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir şahsı durdurdu. Kimlik kontrolü yapılan 24 yaşındaki B.A. adlı üniversite öğrencisinin FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranmasının olduğunu belirleyen ekipler, şahsı gözaltına aldı. Emniyete götürülen şahsın, işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan polis ekipleri tarafından bir başka alanda şüphelenilerek durdurulan S.A.(49) adlı şahsın üzerinde 4 gr uyuşturucu madde, M.R.O.(32) adlı şahısta ise ruhsatsız tabanca ve 6 adet fişek elde ele geçirildi. Şüphelilerin gerekli işlemlerin yapılması için İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü öğrenildi.

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