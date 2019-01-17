Kaza öğlen saatlerinde İzmit Şirintepe Mahallesi Asuman Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Asuman Sokak üzerinde seyir halinde olan Serkan B. 41 HY 482 plakalı otomobil ile Sibel Y. idaresindeki 41 NP 523 plakalı cip çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan 41 HY 482 plakalı otomobil ters dönerken sürücü araç içinde sıkıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araç içinden çıkarılan yaralı sürücü Serkan B., sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücüler Serkan B. ve Sibel Y. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.
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Kaza yapan araçlardan biri ters döndü: 2 yaralı
İzmit ilçesinde cip ile çarpışan otomobilin ters döndüğü trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz