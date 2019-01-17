SP’li Mutlu, taşımacılık esnafının sorunlarını dinledi

Seçim çalışmalarına ara vermeden devam eden Saadet Partisi Başiskele Belediye Başkan adayı Av. Zafer Mutlu; geçtiğimiz günlerde S.S. 71 Nolu Kullar Motorlu Taşıtlar Kooperatifi ile S.S. 4 Nolu Başiskele-Kullar Motorlu Taşıtlar Kooperatifi’ni ziyaret etti. Buluşması esnasında vatandaşa projelerini anlatan ve takdir toplayan Mutlu, burada esnafın sorunlarını dinledi.

“HİZMETTEN MAHRUMUZ”

Sektör temsilcileri kooperatiflerin üyeleri SP’li Zafer Mutlu’ya tek tek şikayetlerini ilettiler. Yaklaşık 20 yıldır Kullar’ın ulaşım probleminin çözülmediğini dile getiren Mutlu, “Çok sözler verildi, ama hiçbiri tutulmadı. Kullar’da çok fazla sanayi kuruluşu olmasına rağmen gençlerin büyük bir bölümü işsiz. En önemlisi de Kullar merkezi neredeyse tamamen yok edildi” dedi. Nakliyeci esnafı son olarak Kullar’ın birçok hizmetten mahrum bırakıldığının da altını çizdi.

“PROJELERİMİZ HAZIR”

Şikayetleri tek tek dinleyen ve not alan Saadet Partisi Başiskele Belediye Başkan adayı Zafer Mutlu ise, “Başiskele’nin sorunlarına çözümler üretmek istiyoruz. Projelerimiz hazır, inşallah iş başına geldiğimizde Başiskele’yi bölgenin parlayan yıldızı konumuna getirecek çalışmalara imza atacağız. Daha önce ihmal edilen Kullar başta olmak üzere tüm ilçe geneline çalışmalarda en iyi hizmetin gelmesini sağlayacağız” dedi.