Çiftçi ve Demirci’den birlik mesajı

Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, 2019 yılı yerel seçimleri için aday gösterilen AKP’nin Çayırova adayı Bünyamin Çiftçi ve AKP İlçe Başkanı Ekrem Karahan ile bir araya geldi. Yeni dönem için aday gösterilen Çiftçi’ye teşekkür eden Başkan Demirci, görevlerin bir bayrak yarışı olduğunu ve bu uğurda Çayırova’ya gece gündüz hizmet ettiklerini belirtti.

“HİZMETLER SÜRECEK”

Gerçekleşecek olan yerel seçimden zaferle çıkılacağını ve Çayırova’nın yatırım seferberliğinde gelişimini sürdüreceğini vurgulayan Demirci, “Bize verilen görevi tertemiz bir şekilde tamamlıyoruz” dedi. Yeni aday Bünyamin Çiftçi ise, “Bu görevi seçim sürecinde el birliğiyle hayırlı bir sonuca ulaştıracağız. AK Parti siyasetinde her zaman birlik ve beraberlik vardır. Çayırova’daki hizmetleri daha yükseğe taşımak için gayret göstereceğiz” dedi.