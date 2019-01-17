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Tuvaleti soran genç kıza tecavüz iddiası!

Kocaeli’ye misafir olarak gelen 17 yaşındaki T.U. isimli kız M.C. isimli bir şahsa tuvaletin nerede olduğunu sordu. Fuar içerisindeki çalılık bir alan genç kızı ‘tuvalet burada’ diye götüren şahıs genç kıza tecavüz etti.

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Kocaeli'ye bir yakınına misafir olarak gelen 17 yaşındaki T. U., yakın akrabası C.U. ile dolaşmak için İzmit'te sahil şeridine gitti. T.U., burada yeni tanıştığı M.C. adlı şahsa lavaboya gitmek istediğini söyledi ve lavabonun nerede olduğunu sordu. İddialara göre M.C., T.U.'yu fuar içerisindeki ağaçlık bir alana götürerek tecavüz etti. Olayın ardından T.U., yakınlarında bulunan bir aracın yanına giderek yardım istedi. Olay yerine çağrılan polis ekiplerine şikayetçi olan T.U.'nun beyanları sonrasında M.C. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EVLENMEK İSTEDİ

Konuyla ilgili dava bugün Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Sanık M.C. ve tanık K.A.'nın hazır bulunduğu duruşmada tanık K.A. olay günü aracında bir arkadaşıyla otururken aniden daha sonra T.U. olduğunu öğrendikleri bir genç kadının araçlarına yaklaşarak yardım istediğini söyledi. K.A., “Genç bir kız gördük. Koşarak yanımıza geldi ve tecavüze uğradığını söyledi. Sonra M.C.'ye ‘Yaptın mı?' dedim. ‘Yaptım abi evleneceğim. Nikah şahidim de sen olacaksın' dedi” ifadelerine yer verdi. Bu sırada tanık K.A., sanığı videoya alarak suçunu itiraf etmesini kaydettiğini söyledi. Sanık M.C. ise “Video kaydını baskı altında verdim. Atılı suçları kabul etmiyorum” dedi. Mahkeme heyeti sanığın tutukluk halinin devamına ve davanın ileri bir tarihe ertelenmesine karar verdi. Kaynak: SÖZCÜ

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